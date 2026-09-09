Trên thực tế, không khó bắt gặp cảnh ô tô vừa dừng sát lề, người bên trong lập tức mở cửa bước xuống mà không quan sát phía sau. Trên những tuyến phố đông xe máy, xe đạp, hành động này có thể khiến phương tiện đang đi tới bất ngờ gặp chướng ngại, dẫn đến phanh gấp, ngã xe hoặc va chạm nguy hiểm.

(Một tình huống mở cửa rất nguy hiểm của người trên ô tô khiến người đi xe máy bị thương. Nguồn video: OFFB)

Đáng chú ý, nguy cơ tai nạn không chỉ xuất hiện khi ô tô đã dừng. Trên thực tế vẫn có trường hợp xe đang di chuyển nhưng cửa vẫn chưa đóng kín. Cửa xe mở khi ô tô đang chạy có thể trở thành chướng ngại bất ngờ, đặc biệt tại những đoạn đường hẹp hoặc khi xe chuyển làn. Chỉ một tình huống xử lý không kịp thời cũng có thể dẫn đến va quệt, mất lái hoặc tai nạn liên hoàn.

Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ đã dành hẳn Điều 19 để quy định về việc mở cửa xe ô tô. Theo đó, "chỉ được mở cửa xe khi xe đã dừng, đỗ. Trước khi mở cửa xe, người mở cửa phải quan sát phía trước, phía sau và bên phía mở cửa xe, khi thấy an toàn mới được mở cửa xe, ra khỏi xe; không để cửa xe mở nếu không bảo đảm an toàn". Đây không chỉ là trách nhiệm của tài xế mà còn với mọi hành khách trên xe.

(Người lái để cửa xe mở khi đang di chuyển không chỉ gây nguy hiểm cho mình và phương tiện khác mà còn có thể bị xử phạt nặng. Nguồn video: Oto+)

Nghị định 168/2024/NĐ-CP quy định mức xử phạt đối với người điều khiển ô tô có hành vi mở cửa xe, để cửa xe mở không bảo đảm an toàn khá nặng. Cụ thể, tại khoản 5, Điều 6 Nghị định 168, với hành vi "mở cửa xe, để cửa xe mở không bảo đảm an toàn", người điều khiển ô tô có thể bị phạt tiền từ 4-6 triệu đồng.

Đáng chú ý, trường hợp mở cửa xe, để cửa xe mở không bảo đảm an toàn gây tai nạn giao thông, người điều khiển ô tô có thể bị phạt tiền từ 20-22 triệu đồng theo khoản 10, Điều 6 Nghị định 168; đồng thời bị trừ 10 điểm trên GPLX. Ngoài ra, lái xe có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự tuỳ mức độ nghiêm trọng gây ra.

Mức phạt này cho thấy hậu quả của việc mở cửa xe thiếu quan sát không chỉ dừng ở một lỗi giao thông thông thường. Khi hành vi dẫn tới tai nạn, người điều khiển phương tiện phải đối diện với mức xử phạt cao hơn.

Đồng thời, người ngồi trên xe cũng không nên cho rằng việc mở cửa hoàn toàn là trách nhiệm của tài xế. Trước khi xuống xe, hành khách cần quan sát phía sau và bên hông, đặc biệt khi xe dừng tại đường đông phương tiện.

Người trong ô tô luôn phải quan sát trước và trong lúc mở cửa xe. Ảnh: Hoàng Hiệp

Theo các chuyên gia lái xe an toàn, cách đơn giản để tăng khả năng quan sát là sử dụng kỹ thuật mở cửa bằng tay xa cửa. Chẳng hạn, khi mở cửa bên trái, người ngồi trong xe dùng tay phải để mở. Động tác này buộc cơ thể xoay về phía sau, giúp mở rộng tầm quan sát trước khi cánh cửa được mở, tránh trường hợp mở toang cửa gây nguy hiểm.

Tuy nhiên, kỹ thuật này chỉ là biện pháp hỗ trợ. Nguyên tắc quan trọng nhất vẫn là quan sát kỹ trước khi mở cửa và chỉ mở khi chắc chắn không gây nguy hiểm cho người khác.

Với tài xế, khi dừng xe đón hoặc trả khách cần chọn vị trí phù hợp, tránh dừng ở nơi dòng phương tiện đang lưu thông nhanh. Nếu điều kiện cho phép, nên để hành khách xuống ở phía sát lề đường và mở cửa từ từ.

Trước khi cho hành khách xuống, tài xế cũng nên kiểm tra gương chiếu hậu, quan sát khu vực bên hông và phía sau xe. Với những tuyến đường đông xe máy, chỉ vài giây kiểm tra có thể giúp tránh được một vụ va chạm đáng tiếc.

Đặc biệt, không nên có tâm lý "xe đã dừng thì có thể mở cửa”. Một cánh cửa ô tô mở đột ngột vẫn có thể trở thành chướng ngại đối với xe máy, xe đạp hoặc người đi bộ.

Đối với trường hợp xe đang chạy, việc để cửa mở hoặc chưa đóng kín còn nguy hiểm hơn. Cửa xe có thể va vào phương tiện đi bên cạnh, đồng thời khiến hành khách có nguy cơ bị hất khỏi xe khi xảy ra va chạm.

Vì vậy, trước khi ô tô bắt đầu di chuyển, tài xế cần kiểm tra toàn bộ cửa xe đã đóng và khóa an toàn. Hành khách cũng không nên tự ý mở cửa khi xe chưa dừng hẳn để đảm bảo an toàn.

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