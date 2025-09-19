Jeep Wrangler vốn nổi tiếng vì có thể chạy gần như ở mọi địa hình. Nhờ danh tiếng đó, nhiều phụ huynh chọn mua phiên bản xe điện đồ chơi của Jeep Wrangler cho con. Nhưng nếu một người lớn sử dụng chiếc xe này, mọi chuyện sẽ khác vì nó không chạy được ở nhiều nơi, đặc biệt là đường phố.

Ngày 5/9 vừa qua, cảnh sát Kỵ binh Hoàng gia Canada bắt gặp một người đàn ông lái chiếc xe Jeep đồ chơi trên Đại lộ Fifteenth. Khi bị cảnh sát yêu cầu dừng lại, anh ta khai rằng muốn đi mua một ly nước giải khát, nhưng do lười đi bộ nên anh mượn chiếc xe đồ chơi tự lái từ con của một người bạn để đi.

Theo tạp chí Road&Track đưa tin, người đàn ông 40 tuổi tên là Kasper Lincoln. Cảnh sát phát hiện anh bị treo bằng lái và có biểu hiện say xỉn. CBC News cho biết, cảnh sát đã tiến hành hai lần kiểm tra nồng độ cồn và xác nhận kết quả vượt quá mức cho phép. Thời điểm kiểm tra vào lúc 9 giờ sáng.

Chưa dừng lại ở đó, việc điều khiển chiếc xe Jeep đồ chơi tự lái đã vi phạm quy định của quốc gia này. Chiếc xe này chỉ chạy tối đa 8 km/h, vốn chỉ dành cho trẻ từ 3 đến 7 tuổi và chịu tải tối đa khoảng 60 kg.

Dù không có thông tin về cân nặng nhưng cảnh sát cho rằng, cân nặng của người đàn ông đã vượt quá tải trọng, khiến chiếc xe chạy chậm hơn và quãng đường cũng ngắn lại. Thực tế, chưa chắc anh ta có thể đến được cửa hàng rồi quay về mà không phải kéo chiếc xe.

Chia sẻ với nhà đài và báo chí, anh ta nói rằng không biết việc này là phạm luật và chủ yếu chạy trên vỉa hè trước khi bị chặn lại. Hiện tại, giấy phép lái xe của Lincoln đã bị tước thêm 90 ngày nữa ngoài thời gian treo bằng đã có trước đó. Ngoài ra, anh ta sẽ phải hầu tòa vào tháng 12 để đối mặt với cáo buộc lái xe trái phép.

