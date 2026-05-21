Ngày 21/5, lãnh đạo Đội CSGT đường bộ cao tốc số 4 (Cục CSGT) cho biết đơn vị đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với tài xế Phạm Minh Đ. (SN 1999, trú tại Sơn La) về hành vi điều khiển xe tải chạy ngược chiều trên cao tốc Bắc - Nam.

Trước đó, khoảng 6h30 cùng ngày, tài xế Đ. điều khiển xe tải mang BKS 28H-996.XX lưu thông ngược chiều trên tuyến cao tốc Bắc - Nam, đoạn Hàm Nghi - Vũng Áng.

Nhận được tin báo, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 4 phối hợp đơn vị quản lý tuyến Hàm Nghi – Vũng Áng tổ chức dừng phương tiện, kiểm tra tài xế.

CSGT lập biên bản đối với vi phạm của tài xế Đ. Ảnh: CTV

Làm việc với lực lượng chức năng, anh Đ. trình bày sau khi nghỉ ngơi tại trạm dừng nghỉ Km534+310 trên cao tốc Hàm Nghi – Vũng Áng (địa phận xã Cẩm Hưng, tỉnh Hà Tĩnh), anh tiếp tục lên xe di chuyển.

Do chưa tỉnh ngủ, nam tài xế đã điều khiển phương tiện đi ngược chiều trên tuyến, thay vì hướng Bắc – Nam lại chạy theo hướng Nam – Bắc.

Tài xế Đ. thừa nhận hành vi điều khiển xe chạy ngược chiều trên cao tốc là vi phạm pháp luật, tiềm ẩn nguy cơ cao dẫn đến tai nạn giao thông.

Kết quả kiểm tra cho thấy tài xế Đ. không vi phạm nồng độ cồn, âm tính với ma túy.

Căn cứ hành vi vi phạm, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 4 đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với tài xế Phạm Minh Đ. về lỗi điều khiển phương tiện chạy ngược chiều trên cao tốc.

Với lỗi này, tài xế bị phạt 35 triệu đồng và trừ 10 điểm giấy phép lái xe.