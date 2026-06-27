Ngày 27/6, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, qua nắm tình hình trên không gian mạng, Công an xã Giao Ninh phát hiện clip một nam thanh niên điều khiển mô tô bằng hai chân, không đội mũ bảo hiểm, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. Clip sau khi lan truyền đã gây bức xúc dư luận.

Công an xã Giao Ninh làm việc với N.Q.A.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã đã xác minh, làm rõ người điều khiển phương tiện là N.Q.A (17 tuổi, trú tại thôn Cồn Tầu, xã Giao Ninh).

Qua xác minh, vụ việc xảy ra vào khoảng 13h20 ngày 20/6 trên trục đường 489B, thuộc thôn Lâm Khang, xã Giao Ninh. Tại buổi làm việc với cơ quan công an, N.Q.A thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm và nhận thức được mức độ nguy hiểm của việc điều khiển phương tiện bằng hai chân, đồng thời cam kết không tái phạm.

Theo thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 4 đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với N.Q.A với 4 lỗi vi phạm, mức phạt từ 400.000 - 600.000 đồng và tịch thu phương tiện.

Qua vụ việc trên, cơ quan công an đề nghị mọi người dân, đặc biệt là thanh thiếu niên và các bậc phụ huynh, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về giao thông.