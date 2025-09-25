Theo báo cáo Consumer Affairs - nền tảng đánh giá khách hàng và tin tức tiêu dùng Mỹ, trung bình mỗi năm, các tài xế sẽ chi khoảng 900 USD (24 triệu đồng) cho việc bảo dưỡng ô tô cơ bản và sửa chữa phát sinh. Mặc dù việc sửa chữa ô tô là điều không thể tránh khỏi, nhưng việc tiết kiệm tiền cho những sửa chữa cơ bản luôn là điều tuyệt vời.

Đó là lý do tại sao các video chia sẻ mẹo tiết kiệm chi phí bảo dưỡng luôn được nhiều người dùng quan tâm. Mới đây, một thợ máy có tên Zavian Malloy (@zavian_malloy) đã đăng tải một video hướng dẫn thay thế cần gạt mưa ô tô với chi phí rẻ trên nền tảng video TikTok.

Điều đáng chú ý là người thợ máy này khẳng định: “Mua cần gạt mưa có lẽ là trò lừa đảo lớn nhất, bởi vì họ không nói với bạn rằng bạn chỉ cần thay miếng cao su là đủ”. Ngay lập tức, đoạn video đã thu hút hơn 2,2 triệu lượt xem.

Mẹo tiết kiệm tiền ít người biết

Theo Malloy, thay vì bỏ tiền mua cả bộ gạt mưa mới, người dùng có thể chỉ cần mua phần cao su thay thế với giá rẻ hơn nhiều. Trong video, anh trực tiếp hướng dẫn cách tháo phần cao su cũ ra khỏi lưỡi gạt và lắp miếng mới vào, giữ nguyên khung gạt đang sử dụng. Nhìn chung, các thao tác lắp đặt rất đơn giản.

Khi thay cần gạt mưa, hầu hết tài xế sẽ mua một bộ gạt mới để thay thế. Ảnh: Tadaca Auto

Chi phí cho một miếng cao su thay thế chỉ khoảng 6-10 USD (150.000-250.000 đồng), trong khi một lưỡi gạt nước mới thường có giá từ 20-30 USD (530.000-800.000 đồng). Tính ra, mỗi lần thay, tài xế có thể tiết kiệm được 15-30 USD.

Còn Kelley Blue Book - công ty nghiên cứu ô tô và định giá xe tại Mỹ cho biết giá thay trọn bộ cần gạt nước ô tô tại trung tâm dịch vụ sửa chữa ô tô dao động 50-61 USD (1,3-1,6 triệu đồng).

Trong khi đó, người dùng có thể dễ dàng tìm mua được miếng cao su thay thế chỉ từ vài USD. Nếu theo khuyến nghị thay gạt nước mỗi 6-12 tháng một lần từ các thợ máy, khoản chênh lệch này sẽ giúp tài xế tiết kiệm đáng kể chi phí bảo dưỡng định kỳ.

Phản ứng "ngã ngửa" từ cộng đồng

Điều bất ngờ là không ít tài xế và thợ sửa xe cũng tỏ ra bất ngờ trước mẹo tưởng chừng đơn giản này. Một người bình luận: “Anh bạn vừa khiến cả ngành kinh doanh cần gạt nước gặp khó rồi”.

Một thợ máy khác thú nhận: “Tôi làm việc ở gara sửa chữa ô tô nhưng chưa bao giờ nghe nói về việc bán riêng miếng cao su này”. Một số người dùng TikTok thậm chí cho biết ngay cả người thân làm thợ sửa xe cũng chưa từng chia sẻ điều này.

Nhiều người còn nói rằng cả đời đi xe mà giờ họ mới biết có thể thay riêng phần cao su, trong khi trước giờ luôn mặc định phải mua cả bộ mới. Điều đó cho thấy mẹo nhỏ nhưng hữu ích này vẫn chưa phổ biến.

Khi nào nên thay gạt mưa ô tô?

Cần gạt nước ô tô là bộ phận quan trọng để đảm bảo tầm nhìn khi lái xe trong mưa hoặc điều kiện khắc nghiệt. Chu kỳ thay thế không cố định như thay dầu, mà phụ thuộc nhiều vào điều kiện sử dụng và môi trường.

Cần gạt nước ô tô là bộ phận quan trọng để đảm bảo tầm nhìn khi lái xe trong mưa hoặc điều kiện khắc nghiệt. Ảnh: Ngô Minh

Theo các thợ máy giàu kinh nghiệm, tài xế nên chú ý các dấu hiệu sau để thay thế kịp thời như tiếng cót két khi gạt, để lại vệt nước do cao su cứng hoặc mòn, không làm sạch kính chắn gió khi trời mưa.

Việc thay cả bộ cần gạt nước mới mỗi lần bảo dưỡng có thể khiến tài xế tốn kém không cần thiết. Với mẹo chỉ thay miếng cao su, người dùng vừa tiết kiệm được chi phí, vừa duy trì hiệu quả sử dụng. Đây là một giải pháp đơn giản, dễ thực hiện và đáng để bạn thử trong những lần bảo dưỡng xe sắp tới.

