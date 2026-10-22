Lái xe Nguyễn Đức Son đã 26 lần trộm cắp tài sản của bà chủ, gồm 31 túi xách hàng hiệu, 1 vòng vàng Cartier và 1 khăn Louis Vuitton, với tổng giá trị được định giá hơn 8,5 tỷ đồng.

VKSND TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố Nguyễn Đức Son (SN 1996, quê Hưng Yên) về tội Trộm cắp tài sản.

Son vốn là lái xe của bà L. (SN 1976, trú tại Hà Nội), biết bà chủ có nhiều túi xách hàng hiệu đắt tiền của các thương hiệu Hermès, Dior, Louis Vuitton nhưng ít sử dụng và cất giữ trong phòng ngủ riêng. Do không có tiền chi tiêu cá nhân, Son nảy sinh ý định trộm cắp số tài sản này để bán lấy tiền tiêu xài.

Lợi dụng sơ hở, Son nhiều lần lấy trộm túi xách, vòng vàng, khăn hàng hiệu của bà chủ, sau đó tìm người mua qua mạng xã hội Facebook.

Theo cáo trạng, từ tháng 1-9/2025, Son đã 26 lần trộm cắp tài sản của bà L., gồm 31 chiếc túi xách hàng hiệu, 1 chiếc vòng vàng Cartier và 1 chiếc khăn Louis Vuitton.

Trong đó, có 2 vụ xảy ra trong cùng một ngày vào tháng 2/2025. Sau khi trộm chiếc khăn Louis Vuitton, Son tiếp tục lấy chiếc túi xách hiệu Hermès của bà L., rồi bán cho một người đàn ông ở TPHCM với giá 405 triệu đồng.

Đến ngày 7/12/2025, Son ra đầu thú và bị tạm giam ngay sau đó.

Theo kết luận định giá tài sản, tổng giá trị tài sản bà L. bị mất trộm là hơn 8,5 tỷ đồng. Về trách nhiệm dân sự, đại diện theo ủy quyền của bà L. yêu cầu Son bồi thường hơn 7,2 tỷ đồng. Đến nay, Son chưa bồi thường cho bị hại.