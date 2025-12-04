XEM VIDEO:

Rạng sáng 4/12, tại khu vực ngã ba Gộp (xã Hồng Sơn), nước lũ tràn qua Quốc lộ 1 đoạn Km1678 từ khoảng 2h, khiến hàng loạt phương tiện ùn ứ, không thể di chuyển. Một số đoạn dải phân cách bị dòng nước mạnh xô lệch.

Người dân cho biết mực nước dâng rất nhanh, nhiều nhà bị ngập quá nửa. Lực lượng chức năng đã khẩn trương sơ tán người dân ở các vùng ngập sâu đến nơi an toàn. Đến sáng nay, nước trên Quốc lộ 1 vẫn chảy xiết, cuốn trôi nhiều vật dụng của người dân.

Nước lũ tràn qua Quốc lộ 1 đoạn Km1678 khu vực ngã ba Gộp (xã Hồng Sơn). Ảnh: NDCC

Tại xã Lương Sơn, Quốc lộ 1 qua địa bàn cũng bị ngập sâu, các phương tiện buộc phải dừng chờ kéo dài. Để tránh khu vực ngập, nhiều xe phải chuyển hướng sang tuyến ven biển Hòa Thắng – Mũi Né – Phan Thiết rồi mới quay lại Quốc lộ 1 để tiếp tục hành trình.

Ông Võ Tiến Trung, Chủ tịch UBND xã Lương Sơn, cho biết nước lũ dâng nhanh khiến nhiều nhà dân bị ngập sâu. Địa phương đã huy động lực lượng hỗ trợ người dân di dời tài sản trong đêm, bảo đảm không xảy ra thiệt hại về người. “Sáng nay, xã đã thông báo khẩn cho học sinh nghỉ học để đảm bảo an toàn”, ông Trung nói.

Quốc lộ 1 đoạn qua thôn 3 xã Hồng Sơn ngập nặng, nhiều nhà dân bị ảnh hưởng. Ảnh: NDCC

Cùng thời điểm, nhiều hồ thủy lợi lớn trên địa bàn tăng xả điều tiết, khiến mực nước hạ du dâng cao. Tại xã Sông Lũy, nước lũ tràn vào xóm 9 thôn Bình Nghĩa, gây ngập sâu, ảnh hưởng nhiều hộ dân, trong đó có người già và trẻ em. Lực lượng dân quân và công an đã nhanh chóng tiếp cận, đưa người dân ra khỏi vùng nguy hiểm.

Nước lũ dâng cao khiến nhiều nhà dân ngập sâu. Ảnh: NDCC

UBND xã Sông Lũy khuyến cáo người dân tuyệt đối không di chuyển qua các điểm đang bị chia cắt, chủ động theo dõi diễn biến mưa lũ để đảm bảo an toàn.

Lực lượng chức năng xã Sông Lũy hỗ trợ đưa người dân ở khu vực ngập đến vị trí an toàn. Ảnh: NDCC

Tại khu vực cửa biển xã Liên Hương, dòng nước mạnh khiến nhiều tàu thuyền bị cuốn trôi. Ở hạ lưu các xã Hàm Thuận, Hàm Thuận Bắc và phường Hàm Thắng, mực nước dâng từ khoảng 3h sáng cũng gây ngập sâu nhiều tuyến đường trong khu dân cư.

Nhiều tàu thuyền đang neo đậu tại khu vực cửa biển xã Liên Hương bị nước lũ cuốn trôi, sáng 4/12. Ảnh: NDCC

Sáng 4/12, Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Lâm Đồng phát tin lũ khẩn cấp trên sông Cam Ly và sông Lũy, cảnh báo nguy cơ rất cao xảy ra ngập lụt, sạt lở và lũ quét. Mực nước tại trạm Thanh Bình (sông Cam Ly) đo được 834,14m, vượt báo động III hơn 1,1m; trên sông Lũy, mực nước đạt đỉnh 29,15m và đang xuống chậm.

Dự báo trong 6-12 giờ tới, lũ trên sông Cam Ly có thể lên tới 834,30m, vượt đỉnh lịch sử; còn sông Lũy có khả năng tăng trở lại khoảng 29,10m (trên báo động III khoảng 0,6m).

Các khu vực ven sông Cam Ly và sông Lũy như Lâm Viên, Xuân Hương - Đà Lạt, Lang Biang, Lạc Dương, Nam Ban, Hà Lâm, Hồng Thái, Bắc Bình, Phan Rí Cửa… được cảnh báo nguy cơ rất cao xảy ra sạt lở và ngập sâu.