Sau va chạm giao thông tại phường Thanh Điền (Tây Ninh), nam tài xế bước xuống ô tô, dùng chân đá liên tiếp vào người đi xe máy đang nằm dưới đường.

Ngày 14/11, Công an phường Thanh Điền (tỉnh Tây Ninh) đang xác minh, làm rõ vụ việc một tài xế ô tô có hành vi hành hung người đi xe máy sau va chạm giao thông xảy ra trên địa bàn.

Trước đó, tối 13/11, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh xô xát sau va chạm giữa ô tô điện và xe máy tại khu vực ngã tư có đèn tín hiệu giao thông.

Theo hình ảnh từ clip, sau khi xảy ra va chạm, nam thanh niên điều khiển ô tô điện rời khỏi ghế lái, tiến tới dùng chân đá mạnh vào đầu người đàn ông đi xe máy.

Thời điểm này, nạn nhân đã ngã xuống đường và không có hành động phản kháng, nhưng tài xế ô tô vẫn tiếp tục tung thêm hai cú đá nữa vào vùng đầu nạn nhân kèm lời nói: "Tông xe, có tiền đền không?".

Toàn bộ sự việc được một người đi đường dùng điện thoại quay lại và đăng tải lên mạng xã hội, gây bức xúc trong dư luận.

Tài xế ô tô liên tiếp đá vào người đi xe máy. Ảnh cắt từ clip

Qua xác minh ban đầu, vụ việc xảy ra vào tối 13/11 tại một tuyến đường thuộc khu phố Hiệp Tân, phường Thanh Điền, tỉnh Tây Ninh.

Hiện Công an phường Thanh Điền đã nắm bắt thông tin, triệu tập tài xế L. cùng người đàn ông đi xe máy đến trụ sở làm việc, lấy lời khai để phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.