Anh Nguyễn Văn Ước (ở xã An Khánh, Hà Nội) hỏi: Vào năm 2008, tôi làm đăng ký khai sinh cho bản thân. Khi đó, trên giấy khai sinh, năm sinh cha mẹ bỏ trống, nay tôi làm giấy tờ đi xuất khẩu lao động thì đòi hỏi phải có năm sinh cha mẹ trong giấy khai sinh.

Ảnh minh họa.

Tôi ra tư pháp xã yêu cầu bổ sung, nhưng được trả lời là không bổ sung được. Giấy khai sinh anh, chị em tôi đều có năm sinh cha mẹ. Tôi phải làm gì để được bổ sung năm sinh cha mẹ?

Luật sư Nguyễn Viết Hoàng Sơn (Công ty Luật TAT Law Firm) trả lời: Thủ tục bổ sung hộ tịch là thủ tục hành chính được quy định tại điều 29 Luật hộ tịch 2014.

Đối với trường hợp của anh Nguyễn Văn Ước, để bổ sung năm sinh của cha mẹ vào giấy khai sinh, anh cần thực hiện thủ tục bổ sung thông tin hộ tịch theo quy định của pháp luật Việt Nam, cụ thể là Luật Hộ tịch 2014 và các văn bản hướng dẫn liên quan.

Theo khoản 2 điều 18 Thông tư 04/2020/TT-BTP, sửa đổi bởi khoản 3 điều 2 Thông tư 04/2024/TT-BTP, giấy tờ hộ tịch được cấp hợp lệ mà thông tin hộ tịch còn thiếu thì được bổ sung, nếu có giấy tờ, tài liệu do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp hợp lệ chứng minh.

Như vậy, có khả năng cán bộ tư pháp tại UBND xã từ chối thực hiện thủ tục vì lý do anh không cung cấp được giấy tờ hợp lệ để chứng minh năm sinh của cha mẹ anh, nên không có căn cứ xác định các thông tin này.

Tuy nhiên, cán bộ tư pháp cần nêu rõ lý do từ chối và hướng dẫn anh thu thập, nộp bổ sung các tài liệu để thực hiện thủ tục.

Luật sư Nguyễn Viết Hoàng Sơn.

Để thực hiện thủ tục, ông cần chuẩn bị các giấy tờ sau và nộp cho cơ quan có thẩm quyền là UBND xã nơi anh đang cư trú: Tờ khai bổ sung thông tin hộ tịch theo mẫu đính kèm Thông tư 04/2024/TT-BTP. Bản chính giấy khai sinh của anh.

Giấy tờ chứng minh năm sinh của cha mẹ, ví dụ: Giấy khai sinh của cha mẹ nếu có hoặc trích lục khai sinh của cha mẹ nếu có. Giấy chứng nhận kết hôn của cha mẹ nếu được cấp trước thời điểm đăng ký khai sinh của anh, ví dụ trước năm 2008.

Chứng minh nhân dân, căn cước công dân, hoặc sổ hộ khẩu của cha mẹ, trong đó ghi rõ năm sinh. Giấy khai sinh của anh chị em nếu có ghi năm sinh cha mẹ. Các giấy tờ khác nếu có như văn bản xác nhận của cơ quan có thẩm quyền công an, bệnh viện, cơ sở y tế về năm sinh của cha mẹ.

Giấy tờ tùy thân của anh (CCCD/hộ chiếu) để chứng minh nhân thân. Giấy cam đoan về thông tin được bổ sung là xác thực không bắt buộc.

Anh nộp hồ sơ trực tiếp hoặc nộp qua cổng dịch vụ công TP Hà Nội. Thời gian giải quyết hồ sơ không quá 3 ngày làm việc, trường hợp cần xác minh thông tin thì không quá 6 ngày làm việc.

Trường hợp cơ quan tư pháp từ chối giải quyết, họ phải ra văn bản từ chối nêu rõ lý do. Anh có thể yêu cầu giải thích, hướng dẫn thực hiện hoặc khiếu nại lên UBND cấp xã, thành phố hoặc Cổng dịch công để được giải quyết.