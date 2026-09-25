Theo thông tin từ Trường ĐH Sài Gòn, hai sinh viên đạt GPA 4.0/4.0 là Phạm Thị Kim Ngân, tốt nghiệp xuất sắc ngành Sư phạm Tiếng Anh và Hoàng Phạm Thanh Trúc, tốt nghiệp xuất sắc ngành Ngôn ngữ Anh.

Đây là lần đầu tiên Trường ĐH Sài Gòn có hai sinh viên tốt nghiệp đạt mức điểm GPA tuyệt đối 4.0/4.0.

Sau khi tốt nghiệp, cả hai được Hiệu trưởng Trường ĐH Sài Gòn ký quyết định tuyển dụng, thực hiện nhiệm vụ trợ giảng tại Khoa Ngoại ngữ.

Bên cạnh đó, theo chế độ đào tạo, bồi dưỡng của nhà trường, Phạm Thị Kim Ngân và Hoàng Phạm Thanh Trúc được tạo điều kiện về thời gian và hỗ trợ học bổng toàn phần để tham gia chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành Ngôn ngữ Anh tại Trường ĐH Sài Gòn.

Trường ĐH Sài Gòn.

Việc tuyển dụng và tạo điều kiện học tiếp nhằm giúp hai sinh viên có thành tích học tập xuất sắc tiếp tục phát triển chuyên môn, đồng thời tham gia công tác đào tạo tại trường.

Trường ĐH Sài Gòn hiện đào tạo 8 chuyên ngành trình độ tiến sĩ, 14 chuyên ngành trình độ thạc sĩ và 49 ngành, chương trình đào tạo đại học chính quy, với quy mô khoảng 22.000 người học.

Năm học 2026-2027, trường đón 5.079 tân sinh viên theo học 47 ngành, chương trình đào tạo đại học, trong đó có 4 chương trình chất lượng cao gồm Ngôn ngữ Anh, Kiểm toán, Quản trị kinh doanh và Công nghệ thông tin.

Trong đó có 26 tân sinh viên đạt thành tích thủ khoa các tổ hợp xét tuyển, với tổng điểm trúng tuyển từ 26 điểm trở lên. Đáng chú ý, có 18 sinh viên đạt điểm xét tuyển 30/30.