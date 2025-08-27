Cuộc gặp mặt được tổ chức nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám, 80 năm Quốc khánh và hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam.

Cuộc gặp mặt thể hiện sự ghi nhận của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Tổng Bí thư Tô Lâm đối với đóng góp của các thế hệ đại biểu Quốc hội trong công cuộc phát triển đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đây cũng là dịp để tri ân các thế hệ đại biểu, cùng chia sẻ những kinh nghiệm quý báu, lan tỏa khát vọng đổi mới, chung tay xây dựng một Quốc hội ngày càng dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đón Tổng Bí thư Tô Lâm tới dự cuộc gặp mặt. Ảnh: Phạm Thắng

Ảnh: Phạm Thắng

Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham quan gian trưng bày triển lãm ảnh chuyên đề “Quốc hội Việt Nam - 80 năm kế thừa và phát triển”. Ảnh: Phạm Thắng

Ảnh: Phạm Thắng

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt gần 2.000 đại biểu Quốc hội qua các thời kỳ. Ảnh: Phạm Thắng

Chủ tịch nước Lương Cường tại cuộc gặp mặt. Ảnh: Phạm Thắng

Thủ tướng Phạm Minh Chính tại cuộc gặp mặt. Ảnh: Phạm Thắng

Nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại cuộc gặp mặt. Ảnh: Phạm Thắng

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Ảnh: Phạm Thắng

Nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng. Ảnh: Phạm Thắng

Nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tại cuộc gặp mặt. Ảnh: Phạm Thắng

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú. Ảnh: Phạm Thắng