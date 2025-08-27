Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ việc từ bỏ tư duy "không quản được thì cấm", những vấn đề thực tiễn biến động thường xuyên thì giao Chính phủ, địa phương quy định...
Cuộc gặp mặt được tổ chức nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám, 80 năm Quốc khánh và hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam.
Cuộc gặp mặt thể hiện sự ghi nhận của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Tổng Bí thư Tô Lâm đối với đóng góp của các thế hệ đại biểu Quốc hội trong công cuộc phát triển đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đây cũng là dịp để tri ân các thế hệ đại biểu, cùng chia sẻ những kinh nghiệm quý báu, lan tỏa khát vọng đổi mới, chung tay xây dựng một Quốc hội ngày càng dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại.
Nhân kỷ niệm 80 năm thành lập ngành Ngoại giao, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn có những chia sẻ về đối ngoại Quốc hội đóng góp vào thành tựu đối ngoại của đất nước trong 80 năm qua.