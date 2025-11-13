Trong Lằn ranh tập 10 lên sóng tối nay, 13/11, kiểm sát viên Thu Hương (Anh Đào) báo cáo Viện phó Thu (Hồng Diễm) về việc đã tìm ra 2 trong số 5 tài khoản có giao dịch bất thường chuyển hàng tỷ đồng vào ví điện tử liên kết với nhóm con bạc vip XD22 là người thuộc cán bộ cấp tỉnh, một số thuộc Hội đồng nhân dân và Thi hành án, số còn lại thuộc Sở Xây dựng.

Trong khi đó, Vinh (Anh Đức) sau khi bị Huy - Giám đốc Sở dằn mặt đã về mách ngay Khắc (Tiến Lộc) vì tội dám "vuốt mặt mà không nể mũi". Vinh cho rằng việc mình bị doạ đưa vào danh sách tinh giản biên chế chẳng khác nào mắng vào mặt Khắc. Vinh kích động Khắc, cho rằng Huy biết Lê Chỉnh phá ngang nên muốn lật mặt.

Ở diễn biến khác, vợ chồng Thu mời Triển (Mạnh Trường) tới nhà ăn tối. Mục đích của Thu là muốn hỏi cả Triển và chồng về tính pháp lý của dự án Trinh Tam. Chấn (Hà Việt Dũng) băn khoăn vì hồ sơ dự án từng được phê duyệt rất nhanh nên anh tin là có sự tác động. Triển nhìn ra vấn đề nên hỏi thẳng Thu rằng cô muốn tìm hiểu thông tin về Đông Phong hay Lê Chỉnh.

Đội điều tra đã tiến hành theo dõi để vây bắt Dương "nhọ" - tay sai thân cận của Viên (Doãn Quốc Đam) bởi bắt được Dương chắc chắn sẽ khai thác được nhiều thông tin về Viên cũng như đường dây đánh bạc quy mô lớn.

Liệu đội điều tra có bắt được Dương "nhọ"? Khắc sẽ làm gì? Diễn biến chi tiết Lằn ranh tập 10 lên sóng lúc 20h tối nay trên VTV1.