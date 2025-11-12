Trong Lằn ranh tập 9 lên sóng tối nay, 12/11, 3 ứng cử viên sáng giá tranh ghế Giám đốc Sở tài chính mới sau sáp nhập bao gồm Triển (Mạnh Trường) - Chánh văn phòng UBND tỉnh Việt Đông, Khắc (Tiến Lộc) - Phó giám đốc Sở xây dựng và Lê Chỉnh - Trưởng BQL khu công nghiệp tỉnh Việt Đông. Ai cũng có những điểm mạnh điểm yếu của riêng mình nên việc cân nhắc lựa chọn sao cho đúng người là điều khiến các lãnh đạo tỉnh căng đầu.

Ông Sách (NSND Trung Anh) nói với chủ tịch Thuỷ (NSƯT Phạm Cường): "Cả tôi và anh đều hiểu rằng đôi khi trong công tác lãnh đạo điều hành, chúng ta phải hy sinh cái nhỏ để được cái lớn, cái lâu dài hơn. Cậu Chỉnh là người thẳng thắn, cách làm việc có hơi cứng nhắc và mang tính cá nhân nên có khi chúng ta phải cân nhắc".

Ở diễn biến khác, ông Thuỷ (NSƯT Phạm Cường) dường như đoán trước động thái của Triển là muốn tiếp xúc riêng nhằm giành lấy sự ủng hộ của mình. "Tôi thấy nên bầu cho cậu, không biết đó là thưởng hay là phạt. Nếu ngộ nhỡ cậu được chọn thì tính thế nào?", ông Thủy hỏi. Triển tỏ ra bất ngờ nhưng nói mình phải cố gắng hơn.

Còn Khắc tiếp xúc riêng với ông Sách và tỏ ra lo lắng khi ông ẩn ý các ứng viên cho ghế Giám đốc Sở tài chính đều rất mạnh. Ông Sách đánh giá rất cao năng lực của Khắc và nói không có gì phải ngại. Tuy vậy Khắc lo lắng vì bí thư Sơn (NSND Trọng Trinh) đã đề cử Triển nên không khéo sẽ động chạm. Ông Sách nói khá bất ngờ với thông tin này nhưng thường vụ còn nhiều người khác có tiếng nói và khuyên Khắc phải tìm cách hướng sự tập trung của mọi người về phía mình.

Trong khi đó, thanh tra đã chỉ ra sai phạm của dự án chung cư Trinh Tam bởi được xây dựng trên khu đất lẽ ra phải để dành cho không gian xanh và hạ tầng công cộng nằm trong quy hoạch phát triển bền vững của tỉnh. Do vậy việc chuyển sang xây dựng chung cư cao cấp và tổ hợp thương mại là phá nát quy hoạch.

Ai sẽ thắng trong cuộc đua chạy chức? Diễn biến chi tiết Lằn ranh tập 9 lên sóng lúc 20h tối nay trên VTV1.