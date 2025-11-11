Trong Lằn ranh tập 8 lên sóng tối nay, 11/11, lời đề nghị không thể thẳng thắn hơn của ông Sách (NSND Trung Anh) về Chủ tịch huyện Đông San khiến Triển (Mạnh Trường) ngớ người bởi cho rằng sếp không tin mình. Ông Sách nói thấy Triển trong danh sách ứng viên trong đợt bổ nhiệm lãnh đạo sở tài chính mới đợt này do chủ tịch Thuỷ (NSƯT Phạm Cường) đề xuất.

Ông Sách nói không tham gia nhưng cần kiểm soát mọi thứ thật ngăn nắp. Ông Sách khuyên Triển không nên làm gì lúc này vì đây không phải thời điểm của Triển. Bởi sắp sáp nhập sẽ có nhiều thay đổi lớn nên ông cần Triển ngồi ở uỷ ban để dành sự ủng hộ cho Khắc (Tiến Lộc).

Ở diễn biến khác, đường cùng nên Viên (Doãn Quốc Đam) quay sang khống chế Thiệu (Mạnh Cường), cho rằng "đi với ma thì phải chọn cái áo thật phù hợp". Thiệu rất khó chịu vì thái độ này với lý do nếu không có mình bao bọc thì Viên không thể trốn nổi những ngày vừa qua. Viên nói sẽ rất biết ơn nếu Thiệu giúp mình nốt lần này, đổi lại hắn sẽ nhận được khoá giải mã nếu Viên đến nơi an toàn. Thiệu hỏi: "Tôi có nên tin anh không?". Viên đáp: "Nó tuỳ vào sự cư xử của bạn".

Ông Thân lại đến gặp ông Sách vì nghe thường vụ họp để bàn về công tác nhân sự ở sở tài chính nên muốn nhờ ông cho cháu mình về làm giúp việc. Vị sếp cũ cho rằng cháu mình hợp với công việc ngân sách tài chính, kế toán lập dự án. "Chỗ anh em tôi muốn nhờ cậu, nếu thấy bên sở tài chính khuyết ghế thì cho em nó một suất", ông Thân nói.

Triển có nghe lời ông Sách? Ông Sách sẽ trả lời vị sếp cũ thế nào? Diễn biến chi tiết Lằn ranh tập 8 lên sóng lúc 20h tối nay trên VTV1.