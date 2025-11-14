Trong Lằn ranh tập 11 lên sóng tối nay, 14/11, Viên (Doãn Quốc Đam) trực tiếp tới gặp Thiệu (Mạnh Cường) để tìm đường trốn khỏi Việt Đông. Viên muốn Thiệu giúp mình biến mất bằng cách nằm trong cốp xe hay làm lái xe giúp để đến điểm cần tới. Thiệu cũng rất muốn Viên biến mất, ít nhất vào thời điểm này nên đã xem xét ý muốn của Viên nhưng cái gì cũng phải có đi có lại. Thiệu đề nghị Viên làm một việc cho mình trước khi để Viên rời Việt Đông.

Ở diễn biến khác, Triển (Mạnh Trường) sang nhà ăn cơm với vợ chồng Phó bí thư Sách (NSND Trung Anh) và được biết con gái của sếp đang học tại nước ngoài. Ông Sách muốn con gái sau khi tốt nghiệp sẽ trở về Việt Đông làm việc. Bà Tứ (Nguyệt Hằng) cũng đồng tình quan điểm này của chồng và đề đạt để con gái về làm cho tập đoàn Trinh Tam của Thiệu.

Dương "nhọ" (Nam Việt) sau khi bị bắt đã khai ra A Hồng – một cái tên mới với vai trò quan trọng phụ trách quản lý dòng tiền ra vào của đường dây. Dương "nhọ" nói không biết gì ngoài việc làm theo yêu cầu của tin nhắn. Tuy nhiên, công an đã có bằng chứng cho thấy Dương đã chuyển 2 tỷ vào tài khoản đúng thời điểm nhận tin nhắn của A Hồng. "Đừng nói với tôi anh chỉ là chân chạy việc. Cách thức dòng tiền chảy thế nào? Tiền đi đâu? Ai nhận? Anh tự khai hay để chúng tôi đưa ra bằng chứng?", Thắng nói.

Dương "nhọ" có chịu khai ra sự thật? Thiệu đề nghị Viên làm gì? Ông Sách có đồng ý cho con gái về làm ở Trinh Tam? Diễn biến chi tiết Lằn ranh tập 11 lên sóng lúc 20h tối nay trên VTV1.