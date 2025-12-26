Trong Lằn ranh tập 40 lên sóng tối nay, 26/12, Triển (Mạnh Trường) tổ chức sinh nhật cho vợ và thắc mắc vì ông Sách (NSND Trung Anh) biết ngày sinh của cô để gửi lời chúc mừng. Hiền (Thanh Huế) nhận ra sự không thoải mái của chồng mình nhưng Triển dập đi, nói sẽ chỉ ở tỉnh Việt Đông hết năm rồi về với mẹ con cô. "Tuy nhiên, anh còn đang vướng một số việc muốn giải quyết dứt điểm. Không cần biết đúng sai thế nào, chỉ cần biết anh không thể xa 2 mẹ con nữa", Triển nói.

Ở diễn biến khác, chủ tịch Thủy (NSƯT Phạm Cường) chất vấn sếp của Nguyệt (Huyền Sâm) xem có chuyển nhầm file kết luận thanh tra Trinh Tam cho Triển không.

Chủ tịch gay gắt: "Mục tiêu cuối cùng là chúng ta phải làm sáng tỏ các nội dung để bảo vệ quyền lợi cho người dân, cụ thể là phải trả lời cho người dân vì sao cấp sổ muộn. Còn trong quá trình thanh tra phát hiện vi phạm sẽ không có chuyện thanh tra bổ sung như cậu nói mà sẽ chuyển toàn bộ hồ sơ sang cơ quan điều tra. Tôi đề nghị các cậu tổng hợp báo cáo lại. Trong quá trình thanh tra, nếu phát hiện dấu hiệu tham nhũng và tiêu cực sẽ phải có sự vào cuộc của cơ quan tư pháp".

Trong khi đó, Khắc (Tiến Lộc) động viên Nguyệt phải bình tĩnh để giải quyết vấn đề. Nguyệt nói cô đã nhầm và đáng lẽ nên biết sếp sẽ không bao giờ chấp nhận bẻ cong kết quả thanh tra. Nguyệt lo sợ đến mức đứng không vững và bật khóc.

Sai phạm của Nguyệt bại lộ? Triển lo sợ điều gì? Chi tiết Lằn ranh tập 40 lên sóng lúc 20h tối nay trên VTV1.

Trung tá Huyền Sâm bị thương trong cảnh phim gây sốc nhất phim 'Lằn ranh' Do diễn quá tập trung, diễn viên Huyền Sâm đã rạch luôn vào ngón tay, chỉ khi máu chảy xuống quả lê cô mới biết mình đã bị thương.