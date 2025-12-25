VTV vừa tung hậu trường phân cảnh đáng chú ý nhất Lằn ranh tập 38. Sau khi nhận thùng tiền được Khắc (Tiến Lộc) gửi tới nhà núp dưới những quả lê, Nguyệt (Huyền Sâm) run rẩy mở thùng ra xem với sự sợ hãi tột độ. Vì quá run, cô đã dọc dao vào tay. Đây là cảnh không có trong kịch bản và là tai nạn thật của diễn viên nhưng đã được ghi hình để sử dụng khi phát sóng.

Ngay khi phát hiện ra sự việc, ê-kíp đã lập tức ra hỏi han hỗ trợ Trung tá Huyền Sâm lau vết thương đang nhỏ máu xuống thùng lê. Lúc đó, Huyền Sâm vẫn nước mắt ngắn nước mắt dài vì chưa thoát vai và nhận ra mình đã bị thương thật.

Đoàn phim lo lắng khi thấy Huyền Sâm bị thương.

Nữ diễn viên chia sẻ với VietNamNet: "Hôm đó tập trung diễn quá, tay tôi run khi rạch lớp túi bên ngoài thì rạch luôn vào ngón tay. Dạo rọc giấy mỏng nên ngọt lắm, tôi mải quay không để ý, lúc quay xong mọi người bảo ngón tay chảy máu xuống những quả lê tôi mới biết. Nhưng sau đó mới thấy mình bị đau là đáng với cảnh quay. Chính điều đó làm tăng thêm ý nghĩa sâu xa cho cảnh quay này".

Huyền Sâm nói lúc dao cứa vào thì thấy đau nhưng cô không nghĩ mình bị chảy máu. Song với những cảnh như thế này thường diễn viên tập trung để ít phải quay lại để không bị mất cảm xúc.

Huyền Sâm trong cảnh quay gây sốc nhất phim.

Nguyệt là nhân vật mới xuất hiện trong Lằn ranh nhưng được dành nhiều đất diễn do có số phận đặc biệt. Cô là bạn học của Triển - Chánh văn phòng uỷ ban tỉnh Việt Đông và Thu - Viện phó Viện Kiểm sát. Xuất phát là nữ thanh tra liêm khiết, vì hoàn cảnh quá khó khăn và cần tiền chữa bệnh cho con nên Nguyệt đành phải vi phạm nguyên tắc nghề nghiệp, nhận tiền đút lót từ tập đoàn Trinh Tam để "bẻ cong" kết luận thanh tra. Tuy nhiên, cô luôn đứng giữa lằn ranh giữa cái tốt và xấu, không ngừng tự vấn bản thân vì việc làm sai trái của mình và từng muốn dừng lại.

Theo nguồn tin từ VFC, Lằn ranh sẽ kết thúc ở tập 50, sau đó nhường sóng cho phim Không giới hạn vào giữa tháng 1/2026.