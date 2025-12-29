Trong Lằn ranh tập 41 lên sóng tối nay, 29/12, chánh thanh tra Tú nhận thức việc vợ mình đã nhận số tiền lớn của Trinh Tam gửi thông qua Nguyệt (Huyền Sâm) - trưởng đoàn thanh tra là một việc hết sức nghiêm trọng nên đã chủ động báo cáo chủ tịch Thủy (NSƯT Phạm Cường) để xin chỉ đạo giải quyết.

"Cậu chủ động báo cáo là đúng rồi. Tuy nhiên, sự việc lúc này vẫn chưa rõ ràng nên mọi thông tin chỉ trong phạm vi hẹp thôi. Ngoài tôi ra, cậu phải báo cáo với uỷ ban kiểm tra tỉnh uỷ. Và vợ chồng cậu cũng phải thẳng thắn với nhau. Cậu phải hỏi rõ bản chất vấn đề này là gì. Sau khi cậu đã nắm tương đối rõ cụ thể về vụ việc rồi, thấy nó giống như phán đoán của mình thì bước tiếp theo cậu phải báo cáo với cơ quan tư pháp và viện kiểm sát", ông Thuỷ nói.

Ngay khi biết sự việc bung bét, Triển (Mạnh Trường) đến chất vấn Khắc (Tiến Lộc) rằng có liên quan đến việc biến mất hay không. "Tôi có thể chấp nhận bị kỷ luật, thậm chí là đi tù nhưng không bao giờ tôi làm trò lưu manh đấy. Việc đó chẳng liên quan gì đến tôi cả", Khắc đáp. Triển nói không thể có sự trùng hợp như vậy vì sau khi ông Tú tố cáo Nguyệt đưa tiền cho vợ mình thì cô mất tích. Trong khi đó, Khắc cho rằng chỉ là Nguyệt sợ tội nên bỏ trốn.

Triển gay gắt: "Tôi không nghĩ như thế. Ông là người giao dịch trực tiếp, tôi cần ông giải thích rõ về việc này". Khắc nổi điên, cho rằng mình làm tất cả mọi việc là vì mọi người, trong đó có Triển.

Triển có liên quan việc Nguyệt mất tích? Nguyệt ra sao? Chi tiết Lằn ranh tập 41 lên sóng lúc 20h tối nay trên VTV1.

Trung tá Huyền Sâm bị thương trong cảnh phim gây sốc nhất phim 'Lằn ranh' Do diễn quá tập trung, diễn viên Huyền Sâm đã rạch luôn vào ngón tay, chỉ khi máu chảy xuống quả lê cô mới biết mình đã bị thương.