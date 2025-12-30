Trong Lằn ranh tập 42 lên sóng tối nay, 30/12, Triển (Mạnh Trường) và Thu (Hồng Diễm) đang bàn tính về chuyện tương lai cho 2 đứa con của Nguyệt (Huyền Sâm) thì Thu nhận được cuộc gọi của cấp dưới báo tin đã phát hiện một người trôi dạt vào bờ chưa rõ danh tính.

Trong khi đó, đoàn công tác của Viện Kiểm sát tối cao đã về Việt Đông để phối hợp với Viện kiểm sát tỉnh thực hiện nhiệm vụ điều tra, làm rõ vụ việc có dấu hiệu liên quan đến tham nhũng và lợi ích nhóm. Lãnh đạo Viện kiểm sát tỉnh đánh giá đây là vụ việc nghiêm trọng đầu tiên của Việt Đông vì dính dáng đến các cán bộ cấp cao, vụ việc phức tạp với phạm vi rộng trong đó có cả các quan chức đang giữ vị trí chủ chốt.

Đoàn công tác của Viện Kiểm sát tối cao nghi ngờ có sự cấu kết giữa lãnh đạo tỉnh với doanh nghiệp, hình thành nên nhóm lợi ích thực hiện hành vi sai phạm nên chỉ đạo cần phải tập trung làm rõ vấn đề này.

Ở diễn biến khác, chủ tịch Thủy (NSƯT Phạm Cường) vẫn rất quyết liệt và nói với cấp dưới sẽ không bao giờ ký vào văn bản kết luận thanh tra gian dối đó bởi nếu không sẽ làm mất niềm tin của người dân. "Phải cải tổ, phải thay đổi thực sự. Trước mắt chúng ta còn bao nhiêu việc ngổn ngang cần phải làm, vừa khơi dậy huy động mọi nguồn lực để phát triển, đồng thời phải đấu tranh bài trừ cái xấu, khắc phục hạn chế tiêu cực còn tồn tại bấy lâu nay", ông nói.

Xác chết có phải là Nguyệt? Việc thanh tra sẽ "khui" ra kẻ đứng sau chính là ông Sách? Chi tiết Lằn ranh tập 42 lên sóng lúc 20h tối nay trên VTV1.

Trung tá Huyền Sâm bị thương trong cảnh phim gây sốc nhất phim 'Lằn ranh' Do diễn quá tập trung, diễn viên Huyền Sâm đã rạch luôn vào ngón tay, chỉ khi máu chảy xuống quả lê cô mới biết mình đã bị thương.