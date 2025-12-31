Trong Lằn ranh tập 43 lên sóng tối nay, 31/12, thường trực tỉnh ủy đã họp để đưa ra hướng giải quyết tiếp theo cho sự việc vừa xảy ra có liên quan đến trưởng đoàn thanh tra và doanh nghiệp Trinh Tam. Ông Thủy (NSƯT Phạm Cường) cho rằng thường trực cần chỉ đạo rõ ràng, triệt để toàn diện vấn đề chứ không chỉ định hướng theo nguyên tắc vì sẽ không hiệu quả.

"Tôi xin đề xuất với đồng chí bí thư, sau khi có kết luận chính thức, thường trực tỉnh uỷ cho chủ trương, lãnh đạo UBND sẽ chỉ đạo chuyển toàn bộ tài liệu sang cơ quan tư pháp để giải quyết theo quy trình tố tụng", chủ tịch Thuỷ nói. Tuy nhiên, ngay lập tức ông Sách (NSND Trung Anh) phản bác, cho rằng chỉ đạo như vậy là vội vàng.

Ở diễn biến khác, Khắc (Tiến Lộc) được mời lên Viện kiểm sát làm việc về những thông tin có liên quan đến Nguyệt (Huyền Sâm) cũng như trách nhiệm của Sở Xây dựng với những sai phạm rõ ràng của Trinh Tam. "Tôi đã nhận trách nhiệm về những sai sót trong quá trình triển khai nhưng những việc đó không phải mình tôi quyết định", Khắc nói.

Thu (Hồng Diễm) - Viện phó Viện Kiểm sát cho rằng với tư cách phó giám đốc phụ trách mảng thanh tra, Khắc không thể đổ trách nhiệm cho lãnh đạo. Bởi dù rằng Sở Xây dựng đã ra văn bản đình chỉ việc thi công nhưng công trình vẫn được xây vượt tầng và Sở không có động thái nào khác nên trách nhiệm của Khắc nằm ở đó.

Bí thư Sơn có nghe theo đề xuất của chủ tịch Thuỷ? Khắc sẽ phải chịu trách nhiệm tới đâu? Chi tiết Lằn ranh tập 43 lên sóng lúc 20h tối nay trên VTV1.

