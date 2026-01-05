Trong Lằn ranh tập 45 lên sóng tối nay, 5/1, Triển (Mạnh Trường) đến nhà Khắc (Tiến Lộc) khuyên bạn hãy cứ phát huy sở trưởng làm vừa lòng tất cả, không làm tổn hại tới ai bởi ở thời điểm này "làm được như vậy cũng là một thành tựu" - như lời của ông Sách (NSND Trung Anh) chỉ cần Triển và Khắc không đi ngược lại quyền lợi của nhau. Đáp lại, Khắc chỉ cười khẩy, nói giờ không quan tâm đến đại cục và hỏi Triển giờ mình phải lạc quan hay tích cực?

Ở diễn biến khác, chủ tịch Thuỷ (NSƯT Phạm Cường) nói với bí thư Sơn (NSND Trọng Trinh) sự lo lắng của ông là có thật vì sự sai phạm của dự án Trinh Tam không chỉ nằm ở việc xây vượt tầng trái phép và thanh tra tỉnh đã nắm rõ vụ việc. Nhưng để giải quyết triệt để không thể xong trong ngày 1 ngày 2, nhất là khi lại được chỉ đạo là cần phải làm nhanh để cấp sổ hồng cho bà con. "Ai chỉ đạo?", ông Sơn hỏi. Chủ tịch Thuỷ đáp: "Anh Sách gọi cậu Tú chánh thanh tra lên để trao đổi và chủ trương làm nhanh được truyền đạt một cách không chính thức".

Trong khi đó, ông Sách đang ở với Trinh (Huyền Trang) thì bà Tứ (NSƯT Nguyệt Hằng) sốt ruột gọi điện hỏi chồng đang ở đâu khiến ông Sách vô cùng khó chịu, cho rằng vợ mình toàn hỏi những câu vô nghĩa. Bà Tứ nói sống cạnh chồng mình cũng vô cùng áp lực. Bà buồn bã nói: "Em là vợ anh, đồng hành với anh mấy chục năm nay rồi nhưng chưa bao giờ em thấy anh xa cách như lúc này".

Bà Tứ linh cảm thấy điều gì? Ông Sách có thoát tội? Chi tiết Lằn ranh tập 45 lên sóng lúc 20h tối nay trên VTV1.

Trung tá Huyền Sâm bị thương trong cảnh phim gây sốc nhất phim 'Lằn ranh' Do diễn quá tập trung, diễn viên Huyền Sâm đã rạch luôn vào ngón tay, chỉ khi máu chảy xuống quả lê cô mới biết mình đã bị thương.