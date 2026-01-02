Trong Lằn ranh tập 44 lên sóng tối nay, 2/1, Trinh (Huyền Trang) vô cùng tức giận vì tay chân của mình đã để Nguyệt (Huyền Sâm) trốn thoát. Trinh đặt câu hỏi "tại sao không để tàu chìm, tại sao lại làm trái?" nhưng chỉ nhận lại câu trả lời không thoả đáng. Trinh còn bức xúc hơn khi Thiệu (Mạnh Cường) đã bí mật điều phối mọi việc mà qua mặt mình khiến mọi chuyện đổ bể.

Trinh khi làm thì vô cùng ghê gớm nhưng về nhà lại vô cùng dịu dàng khi chăm sóc cho người tình. Trinh nói cả ngày sốt ruột muốn gọi điện cho ông Sách (NSND Trung Anh) mà không dám và dù cố gắng đến mấy cô cũng chỉ là đàn bà yếu đuối. "Anh đang ở đây rồi còn gì. Dù sau này có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, anh vẫn là cây sồi cổ thụ toả bóng mát xuống cho em", ông Sách vỗ về Trinh.

Ở diễn biến khác, biết sự việc sắp bại lộ và mình không tránh khỏi liên đới liên quan đến các dự án ở tỉnh, trong đó có cả dự án Trinh Tam của Trinh, ông Sách và Triển (Mạnh Trường) phải đến nhà lãnh đạo cấp cao hơn để xin giúp đỡ nhưng bị từ chối khéo, người này (Thuý Hà) chỉ nhận cho ông thông tin và "gửi gắm được thôi".

Tay chân của Trinh chính là người giải cứu cho Nguyệt? Ông Sách liệu có thoát tội? Chi tiết Lằn ranh tập 44 lên sóng lúc 20h tối nay trên VTV1.

Trung tá Huyền Sâm bị thương trong cảnh phim gây sốc nhất phim 'Lằn ranh' Do diễn quá tập trung, diễn viên Huyền Sâm đã rạch luôn vào ngón tay, chỉ khi máu chảy xuống quả lê cô mới biết mình đã bị thương.