Trong Lằn ranh tập 46 lên sóng tối nay, 6/1, Thu (Hồng Diễm) vừa ra khỏi cửa thì có điện thoại của Thiệu (Mạnh Cường) xin gặp riêng trao đổi về các thông tin liên quan đến việc thanh tra dự án Trinh Tam. Tất nhiên Thu không đồng ý gặp tại nhà và hẹn Thiệu lên trụ sở Viện kiểm sát. "Thực ra việc này có cả việc công lẫn việc tư nhưng nếu chị ngại thì thôi vậy", Thiệu nói.

Ở diễn biến khác, Thu bất ngờ khi thủ trưởng cơ quan điều tra thông báo có thông tin cần trao đổi liên quan đến Triển (Mạnh Trường).

Trong khi đó, ông Sách (NSND Trung Anh) gọi Khắc (Tiến Lộc) đến nhà để hỏi thăm tình hình và tiện trao đổi công việc. Ông Sách giải thích thời gian qua ít gặp Khắc không phải vì ông ghét bỏ hay xa lánh đàn em mà đơn giản vì không tiện. "Người ta đang nhắm vào anh. Họ đang cố tình bới móc dự án Trinh Tam", ông Sách nói. Vì vậy, nhiệm vụ lần này Khắc được ‘sếp lớn’ giao phó là đứng tên một lá đơn tố cáo nhưng những gì Khắc nhìn thấy khiến anh ngỡ ngàng.

Ông Sách muốn Khắc tố cáo ai? Triển có tới tìm Thu để xin giúp đỡ? Chi tiết Lằn ranh tập 46 lên sóng lúc 20h tối nay trên VTV1.

