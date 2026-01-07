Trong Lằn ranh tập 47 lên sóng tối nay, 7/1, Triển (Mạnh Trường) tuyên bố với Thu (Hồng Diễm) sẽ làm những điều tốt nhất cho bạn bè còn Thu nói giờ chỉ biết cầu trời để Nguyệt (Huyền Sâm) qua được kiếp nạn này còn những chuyện khác đã vượt ngoài giới hạn mà cả Thu và Triển có thể tác động tới. Thu đồng thời cũng thông báo việc Khắc (Tiến Lộc) đã đến cơ quan trình diện, thừa nhận việc kết nối và đưa hối lộ đoàn thanh tra.

Trong khi đó, ông Sách (NSND Trung Anh) đã nắm được ‘điểm yếu’ của ông Trọng (Phú Thăng) – Phó chủ tịch Ủy ban, người giúp việc của ông Thủy (NSƯT Phạm Cường) và nắm rất rõ về dự án Đông Phong. Ông Sách có bằng chứng về việc con trai ông Trọng dù là cán bộ cấp Sở chỉ ăn đồng lương công chức nhưng ăn chơi trác táng, mỗi lần đi ăn nhậu mất cả chục triệu đồng. Khi ông Trọng nói đã nghĩ đến tình huống từ chức, ông Sách vội can ngăn và bắt đầu lôi chuyện công việc ra để trao đổi.

Ở diễn biến khác, đúng như lịch đã được hẹn, Thiệu (Mạnh Cường) - Phó Chủ tịch tập đoàn Trinh Tam - lên trụ sở Viện kiểm sát để gặp Thu (Hồng Diễm) - Viện phó Viện Kiểm sát - trao đổi về thông tin có liên quan đến việc thanh tra dự án Trinh Tam. Lần này Thiệu đã tố cáo Nguyệt (Huyền Sâm) - trưởng đoàn thanh tra đã gây sức ép bắt Trinh Tam chung chi, bồi dưỡng cho đoàn công tác. Tuy nhiên, khi được hỏi Thiệu lại không đưa ra được bằng chứng cụ thể. Trước khi về, Thiệu còn có ý muốn cung cấp một vài thông tin về Chấn (Hà Việt Dũng) - chồng Thu.

Thu sẽ làm gì trước thái độ úp mở của Thiệu? Ông Trọng sẽ thoả hiệp với ông Sách để tránh hoạ cho con trai? Chi tiết Lằn ranh tập 47 lên sóng lúc 20h tối nay trên VTV1.

