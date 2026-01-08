Trong Lằn ranh tập 48 lên sóng tối nay, 8/1, không còn cách nào khác, Thiệu (Mạnh Cường) tìm gặp Chấn (Hà Việt Dũng) - chồng Thu để mặc cả liên quan đến clip nóng. Thiệu muốn Chấn nói với vợ vài câu để kiểm soát tình hình vì ai cũng có lợi. "Vợ tôi làm việc theo nguyên tắc không ai có thể can thiệp được", Chấn nói. Tuy nhiên, Thiệu tìm mọi cách thuyết phục, thúc ép Chấn tác động đến Thu để cô đồng ý chuyển công tác, nhận chức vụ cao hơn.

Trong khi đó, việc Thu (Hồng Diễm) - Viện phó Viện Kiểm sát được bổ nhiệm thần tốc vào vị trí Phó trưởng ban nội chính tỉnh uỷ Việt Đông nằm trong kế hoạch cao tay của ông Sách (NSND Trung Anh). Bởi trong vai trò mới sẽ khiến Thu bớt quan tâm và dốc lòng cho mấy vụ kiểu như Trinh Tam. Tuy nhiên, Viện trưởng Viện Kiểm sát lập tức phản đối kế hoạch này vì cho rằng Thu đang phụ trách những việc quan trọng ở Viện, trực tiếp chỉ đạo công tác kiểm sát một số vụ án trọng điểm.

Ông Sách khẳng định muốn một người như Thu ở trong cơ quan Đảng để nâng cao vai trò của công tác nội chính nên chắc chắn không ai trong ban thường vụ phản đối. Sếp của Thu nói sẽ tuân thủ chỉ đạo của ông Sách nhưng cần thêm thời gian để sắp xếp công tác tổ chức cán bộ và báo cáo Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.

Ở diễn biến khác, Chấn thừa nhận với vợ vì quá chén đã không kiểm soát được bản thân khi đi tiếp khách nên đã bị gài bẫy. Chấn thề với Thu đó là lần duy nhất mình say và không hề đi quá giới hạn. Tuy nhiên Thu vô cùng bức xúc khi xem clip nóng của chồng mà Thiệu gửi tới.

Chấn sẽ làm gì để vợ bớt giận? Thu có bị điều chuyển công tác đúng như kế hoạch của ông Sách? Chi tiết Lằn ranh tập 48 lên sóng lúc 20h tối nay trên VTV1.

