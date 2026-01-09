Trong Lằn ranh tập 49 lên sóng tối nay, 9/1, Thu (Hồng Diễm) - Viện phó Viện Kiểm sát khuyên Khắc (Tiến Lộc) hãy nghĩ cho kỹ vì ai cũng chỉ có 1 cuộc đời nên sống sao cho đáng, hy sinh vì điều lớn lao chứ không phải bảo vệ lợi ích sai trái cho một ai đó.

Thu khuyên Khắc hãy nghĩ đến người thân và cơ hội làm lại cuộc đời. Xem chừng Khắc (Tiến Lộc) có vẻ xuôi tai với những lời khuyên hết sức chân thành và hợp lý của Thu. Có lẽ chỉ đến cuộc lấy lời khai tiếp theo thôi là Khắc sẽ khai sạch sẽ mọi thứ về ông Sách (NSND Trung Anh).

Ở diễn biến khác, bí thư Trần Sơn (NSND Trọng Trinh) hỏi thẳng ông Sách: "Anh có chút lo lắng à?". "Có một chút! Vì chữ ký của tôi có trong 1 số văn bản quan trọng. Tuy nhiên, trước khi quyết định tôi đã xem xét kỹ và cân nhắc rất nhiều. Ở thời điểm đó, để có thể tham mưu và đề xuất, các đơn vị chức năng đã phải tính toán rất kỹ dựa vào các quy định của pháp luật. Cá nhân tôi làm gì cũng tuân thủ pháp luật và các quy định của Đảng. Ta cứ làm đúng chẳng có gì là ngoài dự kiến cả" - ông Sách bình tĩnh đáp. Đúng lúc này ông Sơn có biểu hiện sức khoẻ không tốt, choáng váng không cầm nổi chén nước.

Trong khi đó, Chấn (Hà Việt Dũng) gọi điện cho vợ để mời cô đi ăn nhưng Thu từ chối với lý do bận việc. Chấn nói ai cũng bận nhưng vợ chồng cần nói chuyện với nhau nhưng vẫn không thể thuyết phục được cô.

Thu bận việc gì gấp mà từ chối gặp Chấn? Bí thư Sơn gặp vấn đề sức khoẻ gì? Chi tiết Lằn ranh tập 49 lên sóng lúc 21h tối nay trên VTV1.

