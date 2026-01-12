Trong Lằn ranh tập 50 lên sóng tối nay, 12/1, sau khi lên giường với Triển (Mạnh Trường), Thuỷ (Bích Ngọc) tiết lộ việc mình ở bên Triển là ý muốn của Trinh (Huyền Trang). Biết mình cũng đang bị chị Trinh lôi vào mớ bòng bong chưa có đường gỡ, Thuỷ liền ngọt nhạt mong anh Triển giúp đỡ. Song với một người thực dụng như Triển thì không có gì là miễn phí. Triển muốn Thuỷ lấy giúp một cuốn sổ chứa dữ liệu quan trọng của Trinh, sau đó cô có thể rời đi với một khoản tiền lớn.

Trong khi đó, Thu (Hồng Diễm) - Viện phó Viện Kiểm sát - nắm bắt thông tin xác minh đơn tố cáo chủ tịch Thuỷ (NSƯT Phạm Cường) của Khắc (Tiến Lộc) và tìm thấy điểm bất ngờ liên quan tới em trai ông Thuỷ về dự án sai phạm trong quá khứ.

Ở diễn biến khác, Thiệu (Mạnh Cường) biết khó có thể thoát thân nên sẵn sàng rời khỏi Việt Đông trong đêm. Trước khi đi, Thiệu căn dặn đàn em (Duy Hưng) một điều quan trọng.

Liệu Thuỷ có làm theo đề nghị của Triển? Thiệu (Mạnh Cường) sẽ chạy trốn thành công? Chi tiết Lằn ranh tập 50 lên sóng lúc 21h tối nay trên VTV1.

