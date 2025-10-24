Chủ tịch nước Lương Cường khẳng định, chuyến thăm của Tổng Thư ký có ý nghĩa hết sức đặc biệt, phản ánh hành trình phát triển song hành giữa Việt Nam và Liên Hợp Quốc.

Chủ tịch nước vui mừng trước quan hệ hợp tác ngày càng phát triển giữa Việt Nam và Liên Hợp Quốc qua gần 5 thập kỷ.

Việt Nam đã nỗ lực đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước và phát triển mạnh mẽ. Từ một quốc gia nghèo, bị chiến tranh tàn phá rất nặng nề, Việt Nam đã vươn lên, nằm trong nhóm 32 nền kinh tế lớn nhất và nhóm 20 nền thương mại hàng đầu thế giới; có quan hệ ngoại giao với 194 quốc gia, là thành viên tích cực của hơn 70 tổ chức quốc tế.

Chủ tịch nước khẳng định quyết tâm, nỗ lực của Việt Nam thực hiện mục tiêu đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển, công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao và đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Chủ tịch nước Lương Cường và Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres

Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres bày tỏ vui mừng và tình cảm đặc biệt đối với Việt Nam trong chuyến thăm lần thứ hai.

Ông bày tỏ sự ngưỡng mộ đặc biệt trước cuộc đấu tranh giành độc lập và thống nhất đất nước của Việt Nam, cũng như kỳ tích phát triển và mục tiêu đạt tăng trưởng hai con số trong những năm tới.

Tổng Thư ký đánh giá cao vai trò, vị thế, uy tín và những đóng góp tích cực, nổi bật của Việt Nam trong thời gian qua đối với công việc chung của Liên Hợp Quốc trên tất cả lĩnh vực trụ cột, nổi bật là việc chủ trì tổ chức Lễ mở ký Công ước Liên Hợp Quốc về chống tội phạm mạng tại Hà Nội và tích cực tham gia các hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc.

Liên Hợp Quốc sẽ tiếp tục đồng hành, quan tâm, hỗ trợ các ưu tiên phát triển của Việt Nam.

Tổng Thư ký Guterres kỳ vọng Việt Nam sẽ phát huy hơn nữa vai trò, vị thế và tiếng nói của mình tại Liên Hợp Quốc, đóng vai trò tiên phong góp phần định hình một thế giới đa cực.

Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam sẽ tiếp tục đóng góp tích cực, có trách nhiệm cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Chủ tịch nước Lương Cường đề xuất năm lĩnh vực trọng tâm trong hợp tác giữa Việt Nam với Liên Hợp Quốc thời gian tới.

Một là, cần cải tổ Liên Hợp Quốc nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả hoạt động và tối ưu hóa các nguồn lực, trong quá trình này, Việt Nam sẵn sàng tiếp nhận nếu Liên Hợp Quốc muốn đặt trụ sở cơ quan, tổ chức ở Việt Nam.

Hai là, hợp tác chiến lược Việt Nam - Liên Hợp Quốc cần theo hướng trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào các lĩnh vực ưu tiên như khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, ứng phó với biến đổi khí hậu, thiên tai, các thách thức an ninh phi truyền thống, chuyển đổi năng lượng công bằng.

Ba là, Việt Nam sẵn sàng tham gia đóng góp nhiều hơn vào các hoạt động gìn giữ hòa bình.

Bốn là, cần tăng cường hợp tác chống tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm mạng vì một môi trường mạng an toàn, lành mạnh, vì hòa bình, ổn định và phát triển bền vững.

Năm là, cần đẩy mạnh hơn nữa quan hệ hợp tác ASEAN - Liên Hợp Quốc.

Trao đổi về các vấn đề quốc tế và khu vực, hai bên nhất trí cần tiếp tục củng cố chủ nghĩa đa phương với Liên Hợp Quốc đóng vai trò trung tâm, đề cao tuân thủ luật pháp quốc tế, tinh thần đoàn kết, hợp tác trong bối cảnh tình hình an ninh - chính trị thế giới và khu vực có nhiều biến động khó lường.

ASEAN có vai trò chiến lược đối với Liên Hợp Quốc, Tổng Thư ký Guterres nhất trí thúc đẩy hơn nữa hợp tác ASEAN - Liên Hợp Quốc và ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc an ninh và phát triển tại khu vực, cũng như các nỗ lực của khối trong việc duy trì hòa bình, ổn định và giải quyết các vấn đề khu vực...

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ

Ông Guterres đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ