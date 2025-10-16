Hưởng ứng “Ngày Thế giới phòng, chống mua bán người” và “Ngày Toàn dân phòng, chống mua bán người 30/7” năm 2025, Bộ Dân tộc và Tôn giáo đã triển khai đồng bộ nhiều hoạt động tại 34 tỉnh, thành phố vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Theo Báo cáo của Bộ Dân tộc và Tôn giáo, cả nước đã tổ chức 16.626 cuộc tuyên truyền với 822.994 lượt người tham dự, phát hành 488.522 tờ rơi, tờ gấp, treo 2.381 băng rôn, lắp đặt 180 áp phích và thực hiện 45.581 phút tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh cơ sở. Cùng với đó, các địa phương đã ký 314.221 bản cam kết không tham gia, tiếp tay cho tội phạm mua bán người; tổ chức 17.974 lượt tuyên truyền lưu động, 226.477 lần phát trên hệ thống truyền thanh, phát hành 840 cuốn tài liệu, sản xuất 01 tiểu phẩm âm thanh, 01 phim phóng sự tài liệu và 13 cuộc mít tinh hưởng ứng.

Trong khuôn khổ chương trình, hai mô hình điểm đã được triển khai: “Phòng, chống tệ nạn xã hội” tại tỉnh Bạc Liêu và “Khu dân cư phòng, chống tội phạm ma túy” tại tỉnh Đắk Lắk. Song song, Bộ Dân tộc và Tôn giáo phối hợp với các địa phương tổ chức 105 hội nghị tuyên truyền cho 9.488 người có uy tín trong cộng đồng, nhằm nhân rộng tác động truyền thông, đưa thông tin đến từng thôn, bản vùng sâu, vùng xa.

Báo cáo cũng ghi nhận, công tác truyền thông về phòng, chống mua bán người được đẩy mạnh trên các nền tảng báo chí và truyền thông số. Báo VietNamNet – cơ quan thuộc Bộ Dân tộc và Tôn giáo – đã đăng tải 80 tin, bài, ảnh về hoạt động phòng, chống ma túy, mại dâm và mua bán người trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Các Trang thông tin điện tử của Sở Dân tộc và Tôn giáo các tỉnh đã đăng 15.489 tin, bài bằng tiếng Việt và nhiều ngôn ngữ dân tộc như Mông, Tày, Thái, Hoa, Khmer, đồng thời phát hành bản tin cho người có uy tín để lan tỏa thông tin đến đồng bào.

Một số địa phương tổ chức các hoạt động điểm nhấn: Tuyên Quang tổ chức lễ phát động hưởng ứng cấp xã tại xã Quang Bình ngày 30/7/2025; Lào Cai tổ chức lễ mít tinh cấp tỉnh hưởng ứng “Ngày Toàn dân phòng, chống mua bán người”. Các hoạt động này đã thu hút đông đảo người dân, góp phần củng cố niềm tin, tinh thần cảnh giác trong cộng đồng.

Theo Bộ Dân tộc và Tôn giáo, công tác tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số hiểu rõ đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước đóng vai trò then chốt trong việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, giữ vững an ninh – trật tự vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đồng thời phản bác các luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch.

Bộ đánh giá, trong năm 2025, công tác phòng, chống mua bán người đã đạt được nhiều kết quả tích cực, nhờ sự chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, UBND các tỉnh và sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan công tác dân tộc và lực lượng công an địa phương. Các đơn vị đã chủ động phát hiện, điều tra, xử lý nhiều vụ việc liên quan đến tội phạm mua bán người, đồng thời phát động phong trào toàn dân tố giác, lên án hành vi vi phạm pháp luật.

Tuy vậy, Bộ Dân tộc và Tôn giáo cũng chỉ rõ một số khó khăn, hạn chế. Công tác tuyên truyền ở cơ sở chưa được thực hiện thường xuyên do nguồn kinh phí hạn chế; nhiều lao động dân tộc đi làm xa nên tỷ lệ người tham gia các buổi tuyên truyền còn thấp. Bên cạnh đó, hoạt động của tội phạm mua bán người ngày càng tinh vi, ngụy trang dưới hình thức kết hôn, lao động hoặc du lịch nước ngoài, khiến công tác phát hiện, điều tra, xử lý gặp nhiều khó khăn.

Trước thực tế đó, Bộ Dân tộc và Tôn giáo kiến nghị Nhà nước tăng cường nguồn lực, đầu tư kinh phí và trang thiết bị phục vụ công tác phòng, chống mua bán người, đặc biệt tại vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Bộ cũng đề nghị Bộ Công an thường xuyên tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho lực lượng công an xã chính quy, cán bộ điều tra, quản lý xuất nhập cảnh và tuyên truyền viên cơ sở. Đồng thời, tăng cường biên chế, trang bị phương tiện kỹ thuật hiện đại để phục vụ công tác đấu tranh với tội phạm mua bán người.

Bộ Dân tộc và Tôn giáo nhấn mạnh, thời gian tới sẽ tiếp tục đẩy mạnh truyền thông, biên soạn tài liệu ngắn gọn, dễ hiểu, phù hợp với từng nhóm đối tượng và dịch ra các tiếng dân tộc thiểu số, nhằm nâng cao hiệu quả tuyên truyền. Mục tiêu là giúp người dân nhận diện rõ thủ đoạn của tội phạm mua bán người, chủ động bảo vệ bản thân và cộng đồng, góp phần xây dựng cuộc sống an toàn, bình yên cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số.