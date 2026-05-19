Tối 19/5, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Đà Nẵng phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo cùng các đơn vị tổ chức khai mạc Ngày hội văn hóa đọc Đà Nẵng lần thứ 2 và Hội thi kể chuyện theo sách năm 2026 với chủ đề “Sách - Tri thức - Khát vọng phát triển đất nước”.

Sự kiện diễn ra tại Công viên APEC và tuyến vỉa hè đường Bạch Đằng nối dài (phường Hải Châu), thu hút đông đảo người dân, du khách đến tham quan, trải nghiệm và mua sắm sách.

Đông đảo trẻ em được phụ huynh đưa đến chọn sách.

Diễn ra đến ngày 24/5, ngày hội có nhiều hoạt động như triển lãm tài nguyên thông tin, giới thiệu sách, giao lưu tác giả - tác phẩm, chiếu phim tư liệu, chương trình thơ nhạc, hành trình tìm hiểu lịch sử cùng các hoạt động trải nghiệm gắn với sách. Hội thi kể chuyện theo sách dành cho giáo viên tiểu học trên địa bàn thành phố cũng nhận được sự quan tâm lớn.

Trong tối khai mạc, các gian hàng sách luôn kín người, nhiều phụ huynh dẫn theo con nhỏ say sưa lựa chọn từng đầu sách phù hợp với lứa tuổi. Các loại truyện tranh, sách kỹ năng, khám phá khoa học dành cho trẻ em được nhiều gia đình quan tâm.

Ông Quý đưa cháu gái đến ngày hội chọn mua sách.

Ông Đặng Văn Quý (70 tuổi) dẫn cháu gái Minh Nhiên (8 tuổi) đến ngày hội từ sớm để chọn sách. Theo ông Quý, cháu gái rất đam mê đọc sách nên ông muốn tạo cho cháu thói quen đọc, hạn chế thời gian sử dụng điện thoại.

“Tôi đến đây từ sớm để thoải mái chọn và xem sách. Sách ở đây rất phong phú, nhiều thể loại, tôi đã chọn được nhiều cuốn phù hợp để hai ông cháu cùng đọc”, ông Quý chia sẻ.

Đa dạng đầu sách cho người dân chọn lựa tại ngày hội.

Phát biểu tại lễ khai mạc, bà Nguyễn Thị Hội An - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đà Nẵng cho biết, sách luôn là kho tàng tri thức quý báu của nhân loại, góp phần nuôi dưỡng tâm hồn, bồi đắp nhân cách và khơi dậy khát vọng vươn lên của mỗi người.

Theo bà Hội An, việc xây dựng văn hóa đọc cần trở thành nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài, gắn với xây dựng xã hội học tập, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và bồi dưỡng thế hệ công dân có tri thức, trách nhiệm với cộng đồng.