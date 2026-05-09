Tập dượt ứng dụng AI giải quyết các vấn đề thực tiễn

Chương trình giáo dục và cuộc thi “AI for Good Việt Nam 2026” do Viện Nghiên cứu quản lý phát triển bền vững - MSD United Way Vietnam và InterEdu phối hợp tổ chức vừa chính thức khép lại bằng lễ tổng kết diễn ra ngày 9/5 tại Hà Nội.

Không chỉ là nơi vinh danh các đội thi và cá nhân xuất sắc, lễ tổng kết còn là không gian để học sinh, giáo viên, chuyên gia và doanh nghiệp cùng kết nối, chia sẻ và trải nghiệm các hoạt động tương tác về trí tuệ nhân tạo - AI, kỹ năng số và đổi mới sáng tạo dành cho thanh thiếu niên.

Là chương trình giáo dục và cuộc thi dành cho học sinh phổ thông trên toàn quốc, “AI for Good Việt Nam 2026” nhằm thúc đẩy học sinh ứng dụng tư duy đổi mới sáng tạo, kỹ năng số và kỹ năng AI vào giải quyết các vấn đề thực tiễn vì sự phát triển bền vững.

Lễ tổng kết "AI for Good Việt Nam 2026" cũng là không gian để học sinh trải nghiệm các hoạt động tương tác về AI, kỹ năng số và đổi mới sáng tạo.

Khác với nhiều cuộc thi công nghệ, “AI for Good Việt Nam” được thiết kế như một hành trình giáo dục kéo dài nhiều tháng, nơi học sinh được tiếp cận đồng thời với AI, tư duy thiết kế, các vấn đề xã hội và kỹ năng công dân số.

Được khởi động từ tháng 12/2025 trong khuôn khổ của Ngày hội khởi nghiệp sáng tạo quốc gia Techfest 2025, chương trình giáo dục và cuộc thi “AI for Good Việt nam 2026” đã trải qua các mốc hoạt động cụ thể như 6 buổi webinar của chuyên gia hướng dẫn về các mục tiêu phát triển bền vững, các vấn đề xã hội như giáo dục, sức khỏe, môi trường, cứu trợ thiên tai, bình đẳng giới...; 4 buổi tập huấn hướng dẫn về AI và ứng dụng công nghệ giải quyết các vấn đề xã hội.

Đặc biệt là các khóa học trực tuyến trên nền tảng learning.msdvietnam.org, chiến dịch AI Literacy và truyền thông trên TikTok đã góp phần lan tỏa nội dung giáo dục AI và công dân số tới hàng trăm triệu lượt tiếp cận trên nền tảng số.

Sau 5 tháng triển khai, chương trình thu hút sự tham gia của 449 đội thi, giáo viên và nhà trường từ 23/34 tỉnh thành, với các ý tưởng tập trung vào các chủ đề giáo dục, sức khỏe tinh thần, môi trường, bảo tồn văn hóa, an toàn số và hỗ trợ nhóm yếu thế.

Top 5 mỗi bảng Tiểu học, THCS và THPT đã được trực tiếp tập huấn, hỗ trợ huấn luyện bởi các chuyên gia về AI và chuyên gia về tác động xã hội để hoàn thiện mô hình và cùng cạnh tranh giải thưởng trong phiên pitching trực tiếp với Ban giám khảo.

Đại diện Ban tổ chức, bà Dương Hoài Giang Hà, Giám đốc điều hành Tổ chức giáo dục InterEdu khẳng định: “AI for Good Việt Nam” không chỉ là một cuộc thi, mà là một hành trình giáo dục và đồng hành, nơi nhà trường, thầy cô, phụ huynh, chuyên gia và các đối tác cùng tham gia kiến tạo một môi trường học tập mở.

“Tại đó, học sinh được khuyến khích thử nghiệm, sáng tạo, phản biện và hiểu rằng công nghệ chỉ thực sự có ý nghĩa khi được sử dụng để phục vụ con người và tạo ra giá trị tích cực cho xã hội. Đây là nền tảng để hình thành một thế hệ công dân số biết làm chủ AI, biết đổi mới sáng tạo và biết hành động vì một tương lai nhân văn, bao trùm và bền vững”, bà Dương Hoài Giang Hà cho hay.

Biến trăn trở, mơ ước thành những giải pháp AI vì cộng đồng

Tại sự kiện tổng kết, các đội thi và cá nhân xuất sắc đã được vinh danh. Theo Ban tổ chức, những sáng kiến được trao giải năm nay thể hiện tư duy thiết kế, tính nhân văn và ứng dụng công nghệ hiện đại như AI thị giác, NLP, chatbot, IoT, phân tích cảm xúc...

Cụ thể, giành giải Nhất bảng Tiểu học là đội Greenfingers đến từ trường Tiểu học Nguyễn Siêu với giải pháp AI vì sức khỏe, ứng dụng AI để cá nhân hóa và chuẩn hóa quy trình rửa tay trong học đường. Code Prime - Giải pháp AI nhận diện cảm xúc qua khuôn mặt, phân tích mức độ căng thẳng và gợi ý cá nhân hóa về dinh dưỡng, vận động, quản lý thời gian, cân bằng giữa học tập và giải trí, đã mang về cho nhóm học sinh trường TH-THCS-THPT Song Ngữ Lạc Hồng giải Nhất bảng THCS.

Trong khi đó, ở bảng THPT, giải Nhất đã được trao cho đội học sinh liên minh các trường THPT chuyên Chu Văn An, THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, THPT Xuân Đỉnh, Delta Global School và THCS – THPT Newton, với giải pháp Next Level 5 – AI vì giáo dục bền vững, ứng dụng AI để cá nhân hóa lộ trình chiến lược STEM và chuẩn hóa tiếp cận thông tin tuyển sinh cho học sinh THPT.

Ngoài các giải Nhất, Nhì, Ba và Triển vọng, Ban tổ chức còn trao giải Trường học tiên phong, Trường học tích cực nhất và Đội trưởng xuất sắc nhất, Đội trưởng ấn tượng, TOP 15 đội trưởng..., khẳng định vai trò của nhà trường, thầy cô và người dẫn dắt trong hành trình đổi mới sáng tạo vì cộng đồng.

Viện trưởng Viện MSD Way Vietnam Nguyễn Phương Linh nhấn mạnh: Triết lý "AI for Good Việt Nam" luôn theo đuổi là AI phải bắt đầu từ con người, từ sự thấu cảm, trách nhiệm và mong muốn làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn.

Bà Nguyễn Phương Linh, Viện trưởng Viện MSD United Way Vietnam cho biết điều khiến bà xúc động nhất ở “AI for Good Việt Nam” là cách các em học sinh nhìn thế giới xung quanh với sự quan tâm và trách nhiệm. Những điều các em mơ, những điều các em lo, những điều các em thích và cả những điều khiến các em day dứt… đều đã được chuyển thành những ý tưởng công nghệ đầy nhân văn để hỗ trợ cộng đồng.

Có những bạn nhỏ lo về việc rửa tay và sức khỏe học đường, có bạn nghĩ về sức khỏe tinh thần, người khiếm thị, lũ quét hay bất bình đẳng trong tiếp cận giáo dục, tiếp cận cơ hội việc làm, bình đẳng giới... Những điều các em quan sát, trăn trở và mơ ước đã được chuyển hóa thành các giải pháp AI đầy sáng tạo và nhân văn.

“Từ những lớp học nhỏ ở Lào Cai, An Giang, Đồng Nai, Đà Nẵng đến Hà Nội và TP.HCM, “AI for Good Việt Nam” đang cho thấy đổi mới sáng tạo không chỉ thuộc về các thành phố lớn hay những phòng lab công nghệ, mà có thể bắt đầu từ chính những vấn đề rất gần gũi trong cuộc sống hằng ngày của học sinh Việt Nam”, bà Nguyễn Phương Linh nhận xét.