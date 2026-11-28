Vấn đề có tính cấp bách đối với Cao Bằng là tổ chức lại không gian kinh tế và không gian đầu tư gắn với hai tuyến cao tốc Đồng Đăng-Trà Lĩnh và Bắc Kạn-Cao Bằng, lan tỏa sự phát triển tại các cực tăng trưởng đến các xã vùng sâu, vùng xa, biên giới.

Nhận diện “điểm nghẽn” tại tỉnh miền núi biên giới Cao Bằng

Theo Bí thư Tỉnh ủy Phan Thăng An, việc triển khai hai tuyến cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh và Bắc Kạn - Cao Bằng đang mở ra không gian và cơ hội phát triển mới cho tỉnh Cao Bằng. Tổ chức lại không gian kinh tế và không gian đầu tư gắn với hai tuyến cao tốc là vấn đề có tính cấp bách đối với địa phương hiện nay. Bên cạnh việc xác định những địa bàn nào có khả năng trở thành cực tăng trưởng, cũng cần tìm cách để sự phát triển tại các cực tăng trưởng lan tỏa đến các xã vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới.

Ông Phan Thăng An, Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng. Ảnh: Bình Minh

“Cần nghiên cứu cơ chế điều phối nguồn lực và lợi ích phát triển liên vùng; phát huy vai trò dẫn dắt của đầu tư công, tạo điều kiện để doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp tư nhân đầu tư, kinh doanh hiệu quả, lâu dài tại vùng biên giới, vùng đặc biệt khó khăn”, ông An 'đặt hàng' các nhà nghiên cứu.

Khát vọng của Cao Bằng là tìm được con đường phát triển bằng chính những lợi thế và giá trị riêng có của mình; để biên giới vừa là địa bàn chiến lược về quốc phòng, an ninh, vừa là không gian phát triển; để đồng bào các dân tộc có thể sống ấm no, hạnh phúc và làm giàu chính đáng ngay trên quê hương mình. - Ông Phan Thăng An, Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng

Thực tế, khoảng cách phát triển vẫn là thách thức lớn. TS.Nguyễn Đình Chúc, Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam và thế giới cho biết, giai đoạn 2015-2025, GRDP tăng trưởng bình quân của Cao Bằng chỉ đạt 5,02%/năm, bằng khoảng một nửa so với yêu cầu tăng trưởng hai con số trong nhiệm kỳ tới; GRDP bình quân đầu người năm 2025 chỉ bằng khoảng 40% mức bình quân cả nước và 70% bình quân vùng trung du và miền núi phía Bắc.

“Mô hình tăng trưởng hiện tại của Cao Bằng chủ yếu dựa vào vị trí, tài nguyên và nguồn vốn ngân sách trung ương chuyển giao, trong khi các kênh tạo năng suất nội sinh chưa vận hành hiệu quả”, TS.Chúc chỉ rõ.

Phân tích ‘bài toán’ nguồn lực tài chính, ThS.Nguyễn Thế Hoàn, Giám đốc Sở Tài chính Cao Bằng nêu những con số đáng chú ý: Giai đoạn 2021-2025, vốn đầu tư công nguồn địa phương được giao trên 7.600 tỷ đồng, giải ngân được 97,6%, còn khoảng 187 tỷ đồng chưa đi vào nền kinh tế. Với kịch bản tăng trưởng bình quân khoảng 10%/năm giai đoạn 2026-2030, Cao Bằng cần tổng vốn đầu tư toàn xã hội trên 146.000 tỷ đồng (khoảng trên 29.000 tỷ đồng/năm), gấp 2,8 lần so với 5 năm qua. Đây không còn là 'bài toán' riêng của ngân sách mà là 'bài toán' của cả nền kinh tế: vốn phải đến từ doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, từ tín dụng ngân hàng, các dự án PPP và dòng vốn FDI...

Cần tìm cách để sự phát triển tại các cực tăng trưởng lan tỏa đến các xã vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới ở tỉnh Cao Bằng. Ảnh: Bình Minh

Biến tài sản bản địa thành sinh kế, giữ trọn bản sắc đồng bào

Tại hội thảo tìm kiếm mô hình phát triển cho tỉnh Cao Bằng, GS.TS. Lê Văn Lợi, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam dẫn lại lời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước trong buổi làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ngày 28/5/2026: “Cách làm trước đây không còn đủ để Cao Bằng đi lên nhanh hơn; tỉnh không thể phát triển dàn trải hay sao chép mô hình của địa phương khác, mà phải khai thác vị trí biên giới thành lợi thế chiến lược, giá trị văn hóa lịch sử trở thành nguồn lực; phải chuyển mạnh sang mô hình phát triển lấy hiệu quả, năng suất, thu nhập, chất lượng sống của người dân làm thước đo trung tâm”.

GS.TS. Lê Văn Lợi gợi mở 4 bước chuyển mang tính định hình mô hình phát triển của tỉnh Cao Bằng, gồm: Chuyển từ tăng trưởng dựa vào vốn sang tăng trưởng dựa vào hiệu quả và năng suất; Chuyển từ cửa khẩu thông quan sang cửa ngõ tạo giá trị; Chuyển từ khai thác tài nguyên sang kiến tạo giá trị mới, biến di sản, bản sắc văn hóa và rừng thành tài sản sinh kế; Chuyển từ quản lý sang kiến tạo phát triển.

GS.TS. Lê Văn Lợi, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam. Ảnh: Minh Hồng

Chú trọng cuộc sống của người dân, nhất là đồng bào các dân tộc thiểu số đang sinh sống ở những địa bàn xa xôi, khó khăn, TS.Cao Đức Phát, nguyên Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phân tích: “83% người dân Cao Bằng vẫn ở nông thôn và 74% lao động làm việc trong ngành nông nghiệp. Nếu muốn tăng trưởng bao trùm, đem lại lợi ích cho mọi người thì bắt buộc phải phát triển nông nghiệp. Hiện nay, 32% dân số Cao Bằng vẫn đang ở mức nghèo. Thực tiễn cả nước thời gian qua cho thấy 70% thu nhập tăng lên giúp người nghèo thoát nghèo là nhờ nông nghiệp. Ở Cao Bằng cũng vậy. Muốn xóa đói giảm nghèo vẫn phải phát triển nông nghiệp”.

Ông Nguyễn Đức Trung, Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương cũng khẳng định: “Cao Bằng không thể không phát triển kinh tế nông nghiệp” bởi đây là một trong ba trụ cột kinh tế trong thời gian tới.

Với hai trụ cột còn lại gồm phát triển du lịch và kinh tế cửa khẩu, ông Trung cũng đưa ra những thông điệp đáng quan tâm.

Cụ thể, di sản văn hóa phải trở thành sinh kế của người dân. Không đánh đổi bản sắc văn hóa các dân tộc ở tỉnh Cao Bằng để đạt mục tiêu tăng trưởng.

Kinh tế cửa khẩu có thể được xem là đột phá chiến lược nhưng phải đặt trong tổng thể phát huy tiềm năng của các cửa khẩu khu vực phía Bắc. Cần có cơ chế điều phối vĩ mô từ Trung ương để tránh cạnh tranh tiêu cực giữa các địa phương.

Ông Nguyễn Đức Trung, Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương. Ảnh: Minh Hồng

Bên cạnh việc khuyến nghị Cao Bằng chủ động phối hợp giữa việc "vừa đón vừa chọn" các nhà đầu tư chiến lược, ông Trung đề xuất Trung ương dành mức độ ưu tiên và chính sách hỗ trợ cao hơn đối với Cao Bằng.

Với một tỉnh mà biên giới vừa là phên dậu quốc gia, vừa là cánh cửa giao thương, mỗi con đường mở ra, mỗi dự án được đầu tư chỉ thực sự có ý nghĩa khi phía sau đó là những bản làng đổi thay, những sinh kế bền vững và những gia đình vùng cao có thể làm giàu ngay trên quê hương mình.