Kế hoạch Cao điểm đẩy mạnh phát triển công dân số trên địa bàn tỉnh Cao Bằng vừa được UBND tỉnh ban hành nhằm xây dựng, phát triển công dân số một cách toàn diện, sâu rộng, thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia, phục vụ hiệu quả các trụ cột chính phủ số - kinh tế số - xã hội số trên địa bàn tỉnh.

Tỉnh Cao Bằng phấn đấu từ nay tới hết ngày 30/9 sẽ hoàn thành một loạt chỉ tiêu rất cao: 100% công dân từ đủ 6 tuổi có hộ khẩu thường trú, tạm trú trên địa bàn đủ điều kiện được thu nhận, kích hoạt tài khoản định danh điện tử (ĐDĐT) mức 2 (trước ngày 20/7/2026 sẽ hoàn thành kích hoạt tài khoản ĐDĐT theo phụ lục chỉ tiêu đối với số được Bộ Công an phê duyệt, và duy trì thường xuyên hàng ngày số tài khoản phát sinh

Đến trước 30/7 sẽ hoàn thành việc cấp căn cước, tài khoản ĐDĐT mức 2 cho 100% công dân); 100% công dân có tài khoản ĐDĐT mức 2 được tích hợp tài khoản an sinh xã hội; 100% công dân đã được cấp giấy phép lái xe, đăng ký xe được tích hợp lên tài khoản VNeID mức 2; 100% người dân có tài khoản ĐDĐT mức 2 được quản lý sức khỏe bằng sổ sức khỏe điện tử trên VNeID; 100% người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế được tích hợp số sức khỏe điện tử lên tài khoản VNeID mức 2 để người dân được quản lý sức khỏe bằng sổ sức khỏe điện tử trên VNeID.

Kế hoạch Cao điểm đẩy mạnh phát triển công dân số trên địa bàn tỉnh Cao Bằng vừa được UBND tỉnh ban hành nhằm xây dựng, phát triển công dân số một cách toàn diện, sâu rộng, phục vụ hiệu quả các trụ cột chính phủ số - kinh tế số - xã hội số trên địa bàn tỉnh.

Theo kế hoạch, tỉnh Cao Bằng sẽ tập trung triển khai 5 nhiệm vụ trọng tâm trong đợt cao điểm này.

Một là, tập trung triển khai các giải pháp hỗ trợ công dân thu nhận và kích hoạt tài khoản ĐDĐT mức 2, đảm bảo đây là phương thức truy cập thống nhất và chủ đạo của công dân trên môi trường số.

Hai là, các đội hình thanh niên tình nguyện tại các xã, phường đồng loạt ra quân thực hiện “Chiến dịch mùa hè số cùng VNeID, hướng dẫn công dân số, đồng hành cùng nhân dân thực hiện Đề án 06” trên địa bàn.

Ba là, đẩy mạnh công tác tuyên truyền giảm nghèo thông tin, hướng dẫn người dân tích hợp các loại giấy tờ cá nhân (giấy phép lái xe, đăng ký xe, hộ chiếu, thẻ bảo hiểm y tế, sổ bảo hiểm xã hội, thông tin an sinh xã hội...) vào ứng dụng VNeID, nhằm tối ưu hóa việc thụ hưởng các tiện ích của Đề án 06 trong đời sống xã hội.

Bốn là, tăng cường hỗ trợ, hướng dẫn công dân thiết lập tài khoản thanh toán không dùng tiền mặt và cập nhật thông tin phục vụ việc chi trả, thụ hưởng các chính sách an sinh xã hội trực tuyến.

Năm là, phối hợp với các doanh nghiệp viễn thông thực hiện quyết liệt công tác chuẩn hóa, làm sạch thông tin thuê bao; vận động công dân cập nhật thông tin thẻ căn cước mới thay thế thông tin chứng minh nhân dân cũ trên hệ thống cơ sở dữ liệu sim điện thoại.

Trong kế hoạch, UBND tỉnh Cao Bằng phân công rõ nhiệm vụ cho các sở, ban, ngành, địa phương.

Đáng chú ý, Sở Khoa học và Công nghệ phải chủ trì, phối hợp với các doanh nghiệp viễn thông rà soát, bảo đảm vùng phủ sóng di động, chất lượng truy cập Internet và hỗ trợ thiết bị các khu vực vùng sâu, vùng xa, địa bàn khó khăn để phục vụ cài đặt, sử dụng VNeID.

Báo và Phát thanh, Truyền hình Cao Bằng nghiên cứu xây dựng chuyên trang, chuyên mục, phóng sự chuyên sâu về ý nghĩa, tiện ích của Đề án 06 và ứng dụng VNeID; chú trọng biên dịch tài liệu sang tiếng dân tộc để đảm bảo thông tin tiếp cận hiệu quả đến mọi tầng lớp nhân dân, nhất là tại các địa bàn đặc thù.

UBND các xã, phường tập trung xây dựng phương án hỗ trợ chuyên biệt cho nhóm đối tượng đặc thù như người cao tuổi, người khuyết tật, đồng bào dân tộc thiểu số...