Hội thảo Nông nghiệp xanh - ESG - Net Zero - Tín chỉ carbon do Hiệp hội Chuyển đổi xanh Việt Nam phối hợp tổ chức vừa chính thức khai mạc sáng 4/6 tại Trường Cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội (HHT), với sự tham gia trực tiếp của hàng trăm sinh viên cùng nhiều khách mời khác. Hội thảo cũng được livestream để mở rộng đối tượng tiếp cận thông tin.

NGƯT Phạm Xuân Khánh, Hiệu trưởng trường HHT phát biểu khai mạc hội thảo.

Phát biểu khai mạc hội thảo, NGƯT Phạm Xuân Khánh, Hiệu trưởng trường HHT nhận định: “Chúng ta đang sống trong kỷ nguyên mà 2 "làn sóng" mang tính chất thời đại - chuyển đổi số và chuyển đổi xanh - không còn là sự lựa chọn xa xôi mà đã trở thành quy luật sinh tồn và phát triển chủ đạo trên phạm vi toàn cầu”.

Hiệu trưởng trường HHT cho biết, tại Hội nghị COP26, Chính phủ Việt Nam đã cam kết mạnh mẽ về việc đạt phát thải ròng bằng 0 - Net Zero vào năm 2050. Để hiện thực hóa mục tiêu đó, Thủ tướng Chính phủ, UBND TP Hà Nội đã ban hành hàng loạt quyết định, chỉ thị mang tính chiến lược thúc đẩy nền kinh tế tuần hoàn, kiểm soát ô nhiễm và hình thành các nguồn phát thải thấp.

Hội thảo lần này sẽ góp phần "giảm nghèo thông tin" về nông nghiệp xanh, lan tỏa tư duy xanh, kỹ năng xanh đến các sinh viên cũng như cả cộng đồng.

Triển lãm Công nghệ xanh với gần 20 gian hàng cũng sẽ giúp các sinh viên và khách tham quan có những góc nhìn thực tiễn, sinh động.

Trong khuôn khổ sự kiện, Triển lãm Công nghệ xanh với gần 20 gian hàng cũng sẽ giúp các sinh viên và khách tham quan có những góc nhìn thực tiễn, sinh động về một hệ sinh thái nông nghiệp tuần hoàn tích hợp, từ sản xuất vi sinh, nông nghiệp chính xác bằng drone, IoT, AI..., cho đến các giải pháp cốt lõi để đo lường, thẩm định carbon kỹ thuật số, các tiêu chuẩn quốc tế và các sản phẩm nông nghiệp tuần hoàn hữu cơ.

Trong sáng 4/6, hàng trăm sinh viên HHT đã được các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý cập nhật nhiều thông tin, kiến thức hữu ích về nông nghiệp phát thải thấp, các giải pháp ESG, AI, MRV trong nông nghiệp, hệ sinh thái nông nghiệp xanh…

“Chuyển đổi xanh không chỉ là trách nhiệm đối với môi trường mà còn là cơ hội nâng cao năng lực cạnh tranh, mở rộng thị trường, tiếp cận tài chính xanh, tạo ra các nguồn thu mới từ tín chỉ carbon”, ông Phạm Xuân Khánh nhấn mạnh thông điệp cốt lõi của hội thảo.

Cũng theo Hiệu trưởng trường HHT, trong quá trình chuyển đổi kép đầy thách thức, giáo dục nghề nghiệp đóng vai trò then chốt, không chỉ đào tạo ra nguồn nhân lực thuần thục về kỹ năng nghề mà còn là nơi phát huy, tiên phong ứng dụng công nghệ.

Nhận thức rõ sứ mệnh của mình, thời gian qua, trường HHT đã đưa sinh viên đi thực tế tại 21 phường, xã ở Hà Nội và cả ở tỉnh khác, hỗ trợ người dân tiếp cận dịch vụ số, tập huấn năng lực số.

HHT là trường cao đẳng đầu tiên mạnh dạn xây dựng đề án thực hiện Trường ESG - Net Zero giai đoạn 2026-2030. Trường cũng đã thành lập Trung tâm Chuyển đổi xanh ESG Agritech, không chỉ là nơi nghiên cứu, trình diễn các mô hình nông nghiệp tuần hoàn, năng lượng tái tạo, mà còn là đầu mối cung cấp các giải pháp kiểm kê khí nhà kính, xây dựng hệ thống báo cáo và tư vấn ESG cho các doanh nghiệp, hợp tác xã ở Hà Nội.

HHT đang nỗ lực triển khai mô hình ESG - Net Zero, hướng tới mục tiêu giảm 50% phát thải vào năm 2028, đạt trung hòa carbon vào năm 2030. Đây chính là cam kết của nhà trường với tương lai phát triển bền vững của Thủ đô.

“Chúng tôi kỳ vọng rằng các cơ quan hữu quan sẽ nghiên cứu ban hành bộ tiêu chí ESG dành riêng cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, từ đó nhân rộng mạng lưới trường học phát thải thấp trên toàn quốc. Hy vọng hội thảo lần này sẽ chạm đến nhận thức và chuyển hóa thành hành động xanh của mọi người”, Hiệu trưởng Phạm Xuân Khánh bày tỏ.