Cao Bằng:

Kế hoạch hướng tới mục tiêu chung là tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm và kỹ năng tổ chức thực hiện CCHC của đội ngũ công chức Sở trong quá trình thực thi công vụ; đồng thời tạo sự đồng thuận của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh về việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ CCHC của Sở.

Trong Kế hoạch, Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Cao Bằng xác định rõ một số yêu cầu cụ thể. Đáng chú ý là “đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, gắn với ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số; nâng cao chất lượng nội dung, chú trọng tuyên truyền các mô hình mới, cách làm sáng tạo trong công tác CCHC; lồng ghép với các nội dung tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước”.

“Thông tin, tuyên truyền về CCHC phải góp phần phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao tinh thần trách nhiệm, đạo đức công vụ của đội ngũ công chức, góp phần nâng cao dân trí, phòng chống tham nhũng, tiêu cực; nâng cao chất lượng phục vụ tổ chức, cá nhân và đẩy mạnh hội nhập quốc tế” - Sở Dân tộc và Tôn giáo lưu ý.

Các thủ tục hành chính được công khai trên trang thông tin điện tử của Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Cao Bằng.

Kế hoạch của Sở cũng xác định rõ một số nội dung trọng tâm của công tác thông tin, tuyên truyền CCHC năm 2026, gồm: Các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, các chương trình, kế hoạch của Trung ương và của tỉnh, của Sở về CCHC hàng năm, giai đoạn; Các nội dung cơ bản của CCHC như cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, cải cách chế độ công vụ, cải cách tài chính công…

Liên quan tới lĩnh vực xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số, Kế hoạch của Sở Dân tộc và Tôn giáo nhấn mạnh việc thông tin, tuyên truyền về tiến độ, kết quả và hiệu quả xây dựng, vận hành và khai thác thông tin, dữ liệu trên các cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành trong quản lý, điều hành và giải quyết thủ tục hành chính cho các tổ chức, cá nhân; tình hình, kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia đến năm 2030 tại Sở; hình thức phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính qua hệ thống tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của Cổng Dịch vụ công quốc gia tại địa chỉ http://pakn.dichvucong.gov.vn...

Những kênh tuyên truyền CCHC sẽ được Sở Dân tộc và Tôn giáo ưu tiên triển khai gồm: Các cơ quan báo chí; trang thông tin điện tử của Sở; các trang mạng xã hội; các ứng dụng công nghệ, kỹ thuật số…

Bên cạnh đó, hoạt động tuyên truyền còn được thực hiện thông qua các lớp tập huấn, bồi dưỡng về CCHC cho đội ngũ công chức (lồng ghép nội dung tuyên truyền CCHC trong các hội nghị, cuộc họp, sinh hoạt chuyên đề); các cuộc thi tìm hiểu CCHC, tìm hiểu chính sách pháp luật, chương trình đối thoại, tọa đàm về CCHC…

Việc xác định nội dung, hình thức thông tin, tuyên truyền CCHC phù hợp với từng nhóm đối tượng sẽ giúp giảm nghèo thông tin, nâng cao nhận thức về CCHC, tăng cường sự tham gia của các tổ chức, cá nhân trong triển khai CCHC và giám sát quá trình thực hiện CCHC của Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Cao Bằng.