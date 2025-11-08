Làng biển Xuân Thạnh tan hoang sau bão số 13. Ảnh Lê Phương

Ghi nhận của phóng viên sáng 7/11 tại làng chài Xuân Thạnh, hàng chục căn nhà bị đổ sập, ngổn ngang xà bần, gạch đá, xen lẫn rác thải do sóng biển cuốn vào.

Nhiều căn nhà sụp đổ hoàn toàn, tường và mái nằm ngổn ngang trên nền cát hỗn độn. Có căn bị gió và sóng đánh nứt toác, phần móng bong tróc, để lộ những hố sâu, chực đổ bất cứ lúc nào.

Nhiều căn nhà bị sụp đổ, hư hỏng. Ảnh Lê Phương

Dọc bãi biển Xuân Thạnh là khung cảnh hoang tàn. Những ngôi nhà liền kề bị sóng gió đánh bể nát, làng chài gần như bị “xóa sổ”. Chỉ sau một đêm, người dân mất trắng những gì tích cóp suốt bao năm - cả tài sản, lẫn mái nhà che nắng, che mưa.

Nhiều người vừa trở về sau chuyến di dời tránh bão, chết lặng khi thấy toàn bộ cơ ngơi đổ sụp trước mắt. Họ lặng lẽ bới tìm trong đống đổ nát, mong vớt vát chút gì còn sót lại sau bão.

Nhà dân bị nứt, hỏng móng, sắp ngã đổ. Ảnh Lê Phương

Ngồi bơ phờ trước căn nhà đã sập, ông Nguyễn Văn Cường vẫn chưa hết bàng hoàng khi chứng kiến nơi từng là mái ấm của mình cùng cả làng chài, chỉ sau một đêm đã hóa thành những đống xà bần khổng lồ.

"Bão lớn quá, chưa bao giờ người dân làng chài phải hứng chịu cơn bão như thế. Chúng tôi mất hết rồi”, ông Cường nghẹn ngào chia sẻ.

Người dân thẫn thờ trước căn nhà tan hoang. Ảnh Lê Phương

Nhà cửa, cây cối ngã đổ. Ảnh Lê Phương

Ông Nguyễn Văn Cường buồn bã vì nhà sập do bão. Ảnh Lê Phương

Nhiều người trở về từ nơi tránh bão, đứng lặng nhìn cảnh đổ nát, không kìm được nước mắt. “Gần 60 năm sống ở làng chài này, chưa bao giờ chúng tôi phải đối diện với trận thiên tai khủng khiếp như thế. Chỉ trong vài giờ, khi trở về, thì chẳng còn gì nữa”, ông Phạm Đình Cư (64 tuổi) rưng rưng nói.

Ông Trần Văn Thừa, Trưởng thôn Xuân Thạnh cho biết theo thống kê sơ bộ, có khoảng 16 căn nhà bị bão đánh sập hoàn toàn và 14 căn khác hư hại từ 30-80%.

Theo Đại tá Nguyễn Xuân Sơn, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai, trước khi bão số 13 đổ bộ, lực lượng chức năng đã đến từng hộ vận động người dân di chuyển đến nơi an toàn.

Đại tá Nguyễn Xuân Sơn - Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai, chia sẻ về hoạt động khắc phục thiệt hại sau bão. Ảnh Lê Phương

“Sáng 7/11, nhiều ngôi nhà tại xã Phù Mỹ Đông bị hư hại, sụp đổ. Lực lượng quân sự đang phối hợp với chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan khẩn trương khắc phục thiệt hại do bão số 13 gây ra”, Đại tá Nguyễn Xuân Sơn cho biết.