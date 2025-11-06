Trưa 6/11, người dân các khu vực ven biển tỉnh Đắk Lắk cơ bản đã hoàn tất việc gia cố nhà cửa để ứng phó với bão số 13 – Kalmaegi.

Ghi nhận của phóng viên VietNamNet tại phường Tuy Hòa và xã Sơn Thành Đông cho thấy, người dân chủ yếu sử dụng thùng xốp, túi ni lông, can nhựa đổ đầy nước hoặc bao cát đặt trên mái nhà nhằm hạn chế nguy cơ bị tốc mái khi gió bão mạnh.

Bà Nguyễn Thị Thu Sa (SN 1965, trú tại xã Sơn Thành Đông) chia sẻ, từ trước đến nay bà chưa từng nghe nói có cơn bão nào lớn như vậy. Gia đình bà đã chủ động dùng thùng xốp đổ đầy nước chèn lên mái tôn để giảm thiểu thiệt hại khi bão đổ bộ.

Đến 14h30, tại các vùng ven biển của tỉnh Đắk Lắk bắt đầu có mưa to và gió nhẹ. Hầu hết người dân ở các vùng xung yếu đã được chính quyền di dời đến nơi an toàn.

Hình ảnh người dân Đắk Lắk chống bão Kalmaegi:

Hình ảnh ghi nhận tại gia đình bà Nguyễn Thị Thu Sa. Họ dùng thùng xốp đổ nước đặt trên mái nhà. Ảnh: Hải Dương

Dùng can nhựa chứa nước nhằm phòng tránh bị tốc mái. Ảnh: Hải Dương

Có gia đình dùng thùng đựng đá để chống bão. Ảnh: Hải Dương

Huy động túi ni lông đựng nước để trên mái nhà. Ảnh: Hải Dương

Các can nhựa đều được huy động. Ảnh: Hải Dương