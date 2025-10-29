Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hiện nay (29/10), ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam, chuẩn bị ảnh hưởng đến nước ta.

Dự báo, khoảng chiều tối và đêm mai (30/10), không khí lạnh bắt đầu ảnh hưởng đến Đông Bắc Bộ, sau đó lan rộng xuống Bắc Trung Bộ, Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Gió Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4.

Thời tiết Hà Nội sắp chuyển lạnh. Ảnh minh họa: Bảo Kiến

Từ 30/10-1/11, do kết hợp với nhiễu động gió Đông, khu vực Đông Bắc Bộ có mưa rải rác. Từ đêm 1/11, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đêm và sáng trời lạnh, vùng núi trời rét; nhiệt độ thấp nhất phổ biến 19-22 độ, vùng núi dưới 17 độ.

Trong đó, đêm 30 và ngày 31/10, ở Bắc Bộ nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ, vùng núi dưới 20 độ; nhiệt độ trung bình 22-24 độ, vùng núi dưới 22 độ.

Riêng thời tiết Hà Nội từ 30/10-1/11 có mưa, từ 1/11, đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ 20-22 độ.

Thời tiết Hà Nội những ngày tới, từ 3/11 nhiệt độ giảm mạnh hơn. Nguồn: NCHMF

Đồng thời, do ảnh hưởng của nhiễu động gió Đông trên cao kết hợp không khí lạnh tăng cường, khu vực Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị có khả năng mưa vừa, mưa to, cục bộ mưa rất to và giông.

Cũng từ đêm mai, Vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc cấp 5-6, giật cấp 7-8, biển động, sóng cao 1,5-2,5m. Phía Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng cao 2-4m.

Miền Trung còn mưa lớn ở nhiều nơi

Cục Khí tượng thủy văn cũng vừa cho biết, từ 22-28/10, khu vực miền Trung chịu tác động của tổ hợp hình thái đa thiên tai gồm: không khí lạnh ở phía Bắc được tăng cường, bão số 12 sau suy yếu thành một vùng áp thấp trên vùng biển ven bờ Huế - Đà Nẵng, cùng dải hội tụ nhiệt đới nâng trục từ phía Nam lên và nhiễu động trong đới gió Đông, kết hợp với địa hình đón gió nên đã gây mưa đặc biệt lớn, tâm điểm tại Huế, Đà Nẵng.

Tổng lượng mưa phổ biến từ 22/10 đến 4h ngày 29/10 tại Hà Tĩnh, Quảng Trị và Quảng Ngãi 200-450mm; Huế từ 450-900mm; Đà Nẵng 300-600mm. Đặc biệt, có điểm mưa rất lớn như tại Bạch Mã 1.739,6mm trong 1 ngày. Đây là lượng mưa 1 ngày lớn nhất từ trước đến nay ở Việt Nam (theo thống kê của Tổ chức khí tượng thế giới (WMO) thì mưa 1 ngày lớn nhất là 1.825mm ở một trạm quan trắc của Pháp tại Ấn Độ Dương vào 1/1966).

Đợt mưa lớn này khiến mực nước lũ trên các sông miền Trung dâng cao, vượt báo động 3, gây ngập lụt diện rộng, sạt lở đất ở nhiều khu vực và ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống người dân.

Ngày hôm nay, ở khu vực Huế, Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi vẫn có mưa to đến rất to. Lượng mưa tính từ 7-15h hôm nay cục bộ có nơi trên 150mm như: trạm Đỉnh Bạch Mã (Huế) hơn 406mm, trạm Bà Nà (Đà Nẵng) gần 233mm, trạm Trà Nham (Quảng Ngãi) 170mm,…

Dự báo, từ chiều tối nay đến sáng sớm mai, tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 30-60mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 100mm (từ ngày mai, mưa giảm).

Từ chiều tối nay đến ngày mai, ở khu vực từ Nam Quảng Trị đến Đà Nẵng có mưa to đến rất to với lượng mưa 100-250mm, cục bộ có nơi trên 500mm (từ đêm mai, mưa lớn có khả năng giảm dần).

Từ chiều tối nay đến 31/10, khu vực từ Nam Nghệ An đến Bắc Quảng Trị có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 70-150mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 300mm.

Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (>150mm/3h).

Sau đó, từ đêm 31/10-1/11, ở khu vực từ Nghệ An đến Bắc Quảng Trị có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 50-100mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200mm.

Ngoài ra, chiều tối và đêm nay, ở khu vực cao nguyên Trung Bộ, Nam Bộ và phía Đông các tỉnh từ Gia Lai đến Lâm Đồng có mưa, mưa vừa và giông với lượng mưa 15-40mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 100mm. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (>80mm/3h).

Cơ quan khí tượng khuyến cáo, lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh có thể gây thiệt hại nông nghiệp, hư hại nhà cửa, công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Mưa lớn có thể gây ngập úng vùng trũng, lũ quét, sạt lở đất; ngập cục bộ đô thị và khu công nghiệp.

Gió mạnh, sóng lớn trên biển ảnh hưởng đến tàu thuyền và hoạt động hàng hải.

Đặc biệt, thời tiết chuyển lạnh về đêm và sáng có thể ảnh hưởng sức khỏe, đặc biệt với người già, trẻ nhỏ.