UBND tỉnh Lạng Sơn vừa giao xã Hữu Liên làm chủ đầu tư công trình cấp điện phục vụ vận hành thiết bị viễn thông tại xóm Lân Đặt, thôn Lân Châu nhằm phủ sóng thông tin liên lạc trước mùa mưa bão năm 2026.

Được biết, Lân Đặt là xóm nhỏ của đồng bào Dao nằm gần thảo nguyên Đồng Lâm. Do bị bao quanh bởi núi đá tai mèo và địa hình hiểm trở, nhiều năm nay nơi đây gần như tách biệt với bên ngoài. Đường vào bản nhỏ hẹp, nhiều dốc cao, người dân chủ yếu đi bộ băng rừng từ 30 phút đến hơn một giờ đồng hồ.

Điều kiện địa lý khó khăn khiến việc tiếp cận thông tin liên lạc của người dân còn nhiều hạn chế, đặc biệt trong mùa mưa bão hoặc khi xảy ra tình huống khẩn cấp. Nhiều hộ dân chưa thể tiếp cận ổn định các dịch vụ viễn thông, Internet hay những kênh thông tin thiết yếu phục vụ đời sống và sản xuất.

Theo UBND tỉnh Lạng Sơn, việc đầu tư nguồn điện để vận hành thiết bị viễn thông không chỉ phục vụ nhu cầu liên lạc mà còn góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo thông tin tại khu vực vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Khi có sóng điện thoại và Internet, người dân nới đây sẽ thuận lợi hơn trong tiếp cận các chủ trương, chính sách của Nhà nước, thông tin cảnh báo thiên tai, kiến thức sản xuất, học tập cũng như các dịch vụ công trực tuyến. Đây cũng là điều kiện quan trọng để từng bước nâng cao kỹ năng số và thúc đẩy chuyển đổi số ở cơ sở.

Theo kế hoạch, xã Hữu Liên sẽ triển khai các thủ tục đầu tư xây dựng công trình cấp điện bảo đảm đúng quy định, tiết kiệm và hiệu quả. Sở Tài chính được giao tham mưu phân bổ khoảng 400 triệu đồng từ nguồn dự phòng ngân sách tỉnh năm 2026 để triển khai dự án; trước mắt bố trí khoảng 70% tổng kinh phí nhằm sớm khởi động công trình.

Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì theo dõi, đôn đốc và tổng hợp tình hình thực hiện, kịp thời báo cáo UBND tỉnh các khó khăn phát sinh trong quá trình triển khai.

Trong khi đó, Viettel Lạng Sơn và Viễn thông Lạng Sơn sẽ chuẩn bị thiết bị, sẵn sàng lắp đặt hệ thống viễn thông và cung cấp Internet ngay sau khi có nguồn điện. Hai đơn vị đồng thời phối hợp xác định nhu cầu sử dụng điện, kết nối kỹ thuật và duy trì dịch vụ tối thiểu trong giai đoạn đầu vận hành.

Công ty Điện lực Lạng Sơn cũng được giao hỗ trợ địa phương về phương án kỹ thuật và phối hợp giám sát quá trình đầu tư xây dựng công trình.

Theo địa phương, việc phủ sóng thông tin liên lạc tại xóm Lân Đặt sẽ giúp người dân chủ động hơn trong liên hệ, tiếp cận thông tin và ứng phó thiên tai. Đồng thời, đây cũng là bước đi quan trọng nhằm nâng cao chất lượng hệ thống thông tin cơ sở, tạo điều kiện để người dân vùng cao tiếp cận môi trường số thuận lợi hơn.