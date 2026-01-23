Chiều nay, tại phiên bế mạc Đại hội 14 của Đảng, thay mặt Ban chấp hành Trung ương khóa 14 vừa được Đại hội bầu, Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước sự tín nhiệm mà Đại hội đã dành cho các ủy viên Trung ương vừa được bầu.

Tổng Bí thư Tô Lâm

"Đây là vinh dự và trách nhiệm lớn trước Đảng, trước nhân dân; chúng tôi sẽ nỗ lực hết mình, toàn tâm, toàn lực để phục vụ sự nghiệp cao cả của Đảng, của cách mạng, của nhân dân.

Trước toàn thể Đại hội, Ban chấp hành Trung ương khóa 14 nguyện tuyệt đối trung thành với mục tiêu lý tưởng của Đảng; đặt lợi ích quốc gia - dân tộc lên trên hết, trước hết; giữ vững độc lập tự chủ, kiên quyết bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ nhân dân", Tổng Bí thư nói.

Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, Ban chấp hành Trung ương khóa 14 sẽ làm việc bằng tinh thần nêu gương cao nhất, nói đi đôi với làm, làm đến cùng.

"Làm việc vì dân phải làm nhanh, làm đúng, làm tốt; phải bằng năng lực lãnh đạo và tổ chức thực hiện hiệu quả. Phục vụ nhân dân là thước đo năng lực lãnh đạo, uy tín và danh dự của từng đồng chí ủy viên Trung ương Đảng khóa 14", Tổng Bí thư khẳng định.

Đưa ra khỏi hệ thống những người nói không đi đôi với làm

Theo Tổng Bí thư, Ban chấp hành Trung ương khóa 14 tiếp tục kiên trì xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh; giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, tăng cường kỷ luật của Đảng, kỷ cương phép nước, hoàn thiện cơ chế kiểm soát quyền lực, kiên quyết phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; thực hành tiết kiệm, chống phô trương hình thức.

Đồng thời, Ban chấp hành Trung ương cũng làm tốt công tác cán bộ, đặt đúng người, giao đúng việc, đánh giá bằng sản phẩm, đo bằng uy tín trong nhân dân; trọng dụng người có đức, có tài, dám làm, biết làm, làm được việc; đưa ra khỏi hệ thống những người cơ hội, né tránh trách nhiệm, nói không đi đôi với làm; kiên quyết chống tiêu cực.

Ban chấp hành Trung ương khóa 14 ra mắt Đại hội 14. Ảnh: Phạm Hải

Tổng Bí thư cho biết, Ban chấp hành Trung ương khóa 14 bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với các ủy viên Trung ương khóa 13 không tái cử, nhất là các lãnh đạo chủ chốt, các ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Ban Bí thư.

"Các đồng chí đã cống hiến trí tuệ, tâm huyết, bản lĩnh, củng cố đoàn kết, vun đắp niềm tin, lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng.

Chúng tôi mong các đồng chí tiếp tục quan tâm, góp ý thẳng thắn, xây dựng, tiếp tục truyền kinh nghiệm cho thế hệ kế cận, tiếp tục chung sức vì sự nghiệp cách mạng và của nhân dân. Sự đồng hành của các đồng chí là nguồn cổ vũ tinh thần to lớn để Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 hoàn thành nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới", Tổng Bí thư nói.

Theo Tổng Bí thư, chặng đường phía trước có nhiều việc lớn, đòi hỏi quyết tâm cao, kỷ luật nghiêm, nỗ lực không ngừng.

Tổng Bí thư một lần nữa cảm ơn đại biểu Đại hội đã tin tưởng, tín nhiệm, cảm ơn các đại biểu đã làm việc tận tâm, trí tuệ, trách nhiệm, cảm ơn các đảng viên, đồng bào chiến sĩ cả nước, kiều bào ta ở nước ngoài và bạn bè quốc tế đã luôn hướng về Đại hội, dành cho Đảng tình cảm và sự ủng hộ.

"Trước Đảng, trước nhân dân, trước các đồng chí đại biểu dự Đại hội, chúng tôi cam kết sẽ đoàn kết một lòng, làm việc nghiêm túc, hành động quyết liệt, nỗ lực đến cùng để xứng đáng với niềm tin của Đảng, của nhân dân, của các đại biểu Đại hội đã dành cho chúng tôi. Quyết tâm lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, đưa đất nước phát triển hùng cường, thịnh vượng trong kỷ nguyên mới", Tổng Bí thư nhấn mạnh.