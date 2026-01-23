Chiều nay, sau phiên bế mạc, Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì cuộc họp báo quốc tế thông báo về kết quả Đại hội 14 của Đảng.

Tham dự họp báo quốc tế còn có: Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Phạm Gia Túc, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung, Phó Giám đốc thường trực Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Đoàn Minh Huấn, Thứ trưởng thường trực Bộ VHTT-DL Lâm Thị Phương Thanh.

Hơn 700 phóng viên đại diện các cơ quan thông tấn, báo chí trong nước và quốc tế tham dự họp báo.

Tổng Bí thư Tô Lâm tại họp báo

Ông Lại Xuân Môn, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương cho biết sau 5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, hiệu quả, trách nhiệm, Đại hội Đảng 14 đã hoàn tất nội dung, chương trình đề ra và thành công rất tốt đẹp.

Phát biểu mở đầu họp báo, Tổng Bí thư Tô Lâm rất vui mừng được gặp các nhà báo, phóng viên trong nước và quốc tế đưa tin về Đại hội.

“Đại hội vừa kết thúc cách đây ít phút thôi. Tôi rất vui mừng được gặp các bạn tại đây, rất cảm ơn các bạn liên tục có mặt ở trung tâm báo chí, đưa tin về những diễn biến, thông tin về Đại hội, giúp nhân dân cả nước và đồng bào ở nước ngoài, bạn bè quốc tế kịp thời nắm được định hướng, tình hình, thành công của Đại hội 14", Tổng Bí thư chia sẻ.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội và Ban chấp hành Trung ương khóa 14, Tổng Bí thư thông báo: Đại hội 14 của Đảng Cộng sản Việt Nam đã thành công rực rỡ, thành công rất tốt đẹp. Đây là mốc son trong lịch sử 96 năm của Đảng Cộng sản Việt Nam, của dòng chảy của dân tộc Việt Nam ngàn năm văn hiến và anh hùng.

Từ khóa của Đại hội là đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đột phá, phát triển, trách nhiệm, tâm huyết, trí tuệ, khoa học, vì dân, tự chủ chiến lược, tự cường, tự tin, tự hào dân tộc vì một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Tổng Bí thư khẳng định, Đại hội 14 thực sự là đại hội đoàn kết, thống nhất, thể hiện ý chí, bản lĩnh, khát vọng và quyết tâm của dân tộc Việt Nam, của Đảng Cộng sản Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.

Tổng Bí thư khẳng định, thông tin liên quan của Đại hội đã được Ban tổ chức Đại hội, Trung tâm Báo chí cung cấp đầy đủ.

Tổng Bí thư một lần nữa gửi lời cảm ơn báo chí đã lan tỏa tương đối đầy đủ tinh thần, khí thế của Đại hội với nhân dân Việt Nam và bạn bè quốc tế.

Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, Đại hội không chỉ thống nhất cao về nội dung văn kiện, chương trình hành động mà còn thống nhất rất cao, rất tập trung trong lựa chọn nhân sự Ban chấp hành Trung ương khóa 14.

Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Trung ương gồm 200 người, trong đó 180 ủy viên chính thức và 20 ủy viên dự khuyết. Ngay sau đó, Ban chấp hành Trung ương khóa 14 đã bầu Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư và các cơ quan lãnh đạo của Đảng; phân công các ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư tham gia vào các công việc.

Tổng Bí thư cho biết, các ủy viên Trung ương khóa 14 là đại diện tiêu biểu cho khoảng 5,6 triệu đảng viên, hội tụ đủ các tiêu chuẩn về phẩm chất đạo đức, uy tín, năng lực, trình độ và được Đại hội tín nhiệm cao để gánh vác trọng trách trước Đảng, nhân dân trong giai đoạn mới.

Tổng Bí thư cho biết, Đại hội đã định hướng xây dựng Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, nhất là lãnh đạo Đảng, Nhà nước khóa 16 là tập thể trong sạch vững mạnh, thực sự đoàn kết, thống nhất cao về ý chí hành động, thể hiện tính tiền phong gương mẫu, tính hành động, tính kỷ luật, dám xả thân vì sự nghiệp cao cả của Đảng, vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân.

Đại hội cũng thống nhất đưa ra những quyết sách lịch sử để thực hiện thành công 2 mục tiêu chiến lược 100 năm mà Đại hội 13 đã xác định.

Tổng Bí thư tin tưởng "Với sức mạnh của cội nguồn lịch sử dân tộc, với bề dày truyền thống của gần 1 thế kỷ lãnh đạo đất nước Việt Nam của Đảng Cộng sản Việt Nam; với sự ủng hộ, chung sức, đồng lòng của nhân dân; với sự cổ vũ, động viên, hợp tác của đông đảo bạn bè quốc tế và nhân dân tiến bộ trên thế giới, chúng tôi nhất định sẽ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội 14 của Đảng, nhất định xây dựng thành công nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa, hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc”.

Sau phát biểu, Tổng Bí thư Tô Lâm trả lời lần lượt câu hỏi của báo chí.