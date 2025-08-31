Tổng Bí thư Tô Lâm trân trọng việc Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình cử ông Triệu Lạc Tế đại diện cấp cao của Đảng, Nhà nước Trung Quốc dự lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 và cử khối quân nhân tham dự lễ diễu binh, diễu hành.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Ủy viên trưởng Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế

Chia sẻ về những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử Việt Nam đạt được trong 80 năm qua, Tổng Bí thư khẳng định, Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn ghi nhớ và cảm ơn sự giúp đỡ to lớn, chí nghĩa, chí tình của Đảng Cộng sản Trung Quốc, nhân dân Trung Quốc anh em.

Việt Nam và Trung Quốc duy trì ổn định và phát triển quan hệ giữa hai đảng, hai nước theo đúng phương hướng "6 hơn", trong đó quan hệ giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc ngày càng thực chất và sâu sắc.

Tổng Bí thư cho rằng hai nước cần đoàn kết chặt chẽ, đồng hành vững bước đi lên CNXH; Việt Nam luôn coi việc phát triển quan hệ với Trung Quốc là yêu cầu khách quan, lựa chọn chiến lược, ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại.

Tổng Bí thư Tô Lâm tại buổi hội kiến

Ủy viên trưởng Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế phát biểu tại hội kiến

Ủy viên trưởng Triệu Lạc Tế chúc mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh Việt Nam, chúc mừng Việt Nam đạt được những thành tựu phát triển nổi bật, vị thế và uy tín quốc tế ngày càng được nâng cao, đời sống nhân dân ngày càng cải thiện.

Trung Quốc hết sức coi trọng quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện, Cộng đồng chia sẻ tương lai có ý nghĩa chiến lược Trung Quốc - Việt Nam, luôn coi đây là hướng ưu tiên trong chính sách ngoại giao láng giềng.

Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị hai đảng, hai nước củng cố tin cậy chính trị và phối hợp chiến lược, xây dựng quan hệ chính trị tin cậy, chân thành giữa ban lãnh đạo cao nhất hai đảng, hai nước; nâng cao hiệu quả các cơ chế hợp tác trên kênh Đảng, Chính phủ, Quốc hội, Mặt trận và trong lĩnh vực trọng yếu, thường xuyên gồm công an, quốc phòng, ngoại giao...

Tổng Bí thư mong muốn cơ quan lập pháp hai nước phát huy vai trò thúc đẩy gắn kết trình độ cao hơn giữa hai nền kinh tế, dành ưu tiên cao nhất cho hợp tác đường sắt, thúc đẩy thương mại phát triển theo hướng cân bằng, bền vững, mở cửa hơn nữa thị trường cho nhau.

Ủy viên trưởng Triệu Lạc Tế cho biết trong chuyến thăm, hai bên sẽ phối hợp tổ chức tốt phiên họp lần thứ nhất Ủy ban hợp tác giữa Nhân đại Trung Quốc và Quốc hội Việt Nam, tạo dấu mốc mới trong hợp tác giữa hai cơ quan lập pháp

Về vấn đề Biển Đông, Tổng Bí thư đề nghị hai bên tiếp tục kiểm soát và giải quyết tốt hơn bất đồng, đặt mình vào vị trí của nhau, tôn trọng lợi ích chính đáng của nhau, cùng duy trì môi trường hòa bình, ổn định.

Ủy viên trưởng Triệu Lạc Tế khẳng định Trung Quốc sẵn sàng cùng Việt Nam tăng cường tin cậy chính trị, đi sâu hợp tác thực chất, tăng cường kết nối chiến lược giữa hai nền kinh tế, tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, du lịch, giao lưu nhân dân.

Ngoài ra, hai bên cùng kiểm soát thỏa đáng và giải quyết tốt hơn bất đồng; cùng nhau duy trì hòa bình, ổn định trên biển, tạo môi trường thuận lợi cho sự phát triển của mỗi nước.

Thúc đẩy hợp tác giữa cơ quan lập pháp hai nước ngày càng hiệu quả, thực chất

Chiều nay, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội đàm với Ủy viên trưởng Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh chuyến thăm của ông Triệu Lạc Tế càng có ý nghĩa khi diễn ra vào đúng “Năm giao lưu nhân văn Việt - Trung”, kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước.

Ủy viên trưởng Triệu Lạc Tế cho biết, là láng giềng hữu nghị, hai nước đã kề vai sát cánh trong những năm tháng đấu tranh giành độc lập, giải phóng dân tộc và học hỏi lẫn nhau trong quá trình xây dựng CNXH ở mỗi nước, kết nên tình hữu nghị đồng chí anh em.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Ủy viên trưởng Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế

Trong không khí hữu nghị, chân thành, hai bên đánh giá cao những tiến triển tốt đẹp của quan hệ Việt - Trung, trong đó hợp tác giữa hai cơ quan lập pháp phát huy vai trò quan trọng.

Hai lãnh đạo nhất trí triển khai hiệu quả nhận thức chung cấp cao, củng cố tin cậy chính trị, duy trì thường xuyên gặp gỡ các cấp; thúc đẩy hợp tác giữa cơ quan lập pháp hai nước ngày càng hiệu quả, thực chất. Hai bên cũng phối hợp trong xây dựng hành lang pháp lý và chính sách thông thoáng, tạo điều kiện thuận lợi để Chính phủ, doanh nghiệp và người dân hai nước tăng cường giao lưu, hợp tác.

Chủ tịch Quốc hội hoan nghênh ông Triệu Lạc Tế dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Trung Quốc thăm chính thức Việt Nam, dự lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9

Chủ tịch Quốc hội đề nghị thúc đẩy hợp tác nghị viện trở thành trụ cột quan trọng của quan hệ song phương, xứng đáng với tầm mức tin cậy mới giữa hai nước; tổ chức phiên họp Ủy ban hợp tác liên nghị viện luân phiên hai năm một lần, tăng cường trao đổi đoàn các cấp của Quốc hội, các đại biểu Quốc hội, đoàn HĐND địa phương hai nước; ủng hộ lẫn nhau tại diễn đàn liên nghị viện khu vực và thế giới.

Ông cũng đề nghị Nhân đại toàn quốc Trung Quốc quan tâm, ủng hộ hai nước triển khai hợp tác trong lĩnh vực trọng điểm như đường sắt, thương mại, đầu tư hợp tác địa phương.

Ông Triệu Lạc Tế chúc mừng Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam về những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trong suốt 80 năm qua

Ủy viên trưởng Triệu Lạc Tế cho biết, Trung Quốc sẵn sàng tăng cường tin cậy chính trị, duy trì trao đổi cấp cao; triển khai giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm về quản lý đảng và quản trị đất nước; nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác thực chất, trong đó có việc kết nối sáng kiến Vành đai và Con đường với sáng kiến Hai hành lang, một vành đai, hợp tác xây dựng 3 tuyến đường sắt khổ tiêu chuẩn kết nối hai nước.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội đàm với Ủy viên trưởng Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế

Hai bên đã trao đổi về vấn đề trên biển, nhất trí thực hiện nhận thức chung cấp cao, phối hợp xử lý thỏa đáng vấn đề trên biển, duy trì môi trường hòa bình, ổn định.

Sau hội đàm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Ủy viên trưởng Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế đồng chủ trì phiên họp thứ nhất Ủy ban hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc.