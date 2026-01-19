Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng đặt hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh - người sáng lập và rèn luyện Đảng, lãnh tụ vĩ đại của Đảng và dân tộc Việt Nam.

Vòng hoa của đoàn mang dòng chữ: "Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại - Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV Đảng Cộng sản Việt Nam".

Trong giờ phút thiêng liêng, các đại biểu bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với lãnh tụ kính yêu của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã hiến dâng cuộc đời mình vì độc lập của Tổ quốc và tự do, hạnh phúc của nhân dân. Người đã đặt nền tảng tư tưởng cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, đưa đất nước vững bước trên con đường đổi mới, tiến lên chủ nghĩa xã hội.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Các đại biểu vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Tiếp đó, các đại biểu đã đặt hoa và dâng hương tại Đài tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ, tưởng nhớ những người con ưu tú của dân tộc đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Vòng hoa của đoàn mang dòng chữ: "Đời đời nhớ ơn các Anh hùng Liệt sĩ - Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV Đảng Cộng sản Việt Nam".

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng diễn ra từ ngày 19-25/1 tại Hà Nội. Tham dự Đại hội có 1.586 đại biểu, đại diện cho hơn 5,6 triệu đảng viên trong cả nước.

Đại hội có chủ đề: "Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, chung sức, đồng lòng thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030; tự cường, tự tin tiến mạnh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, vì hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội”.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu đặt vòng hoa, tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ. Ảnh: TTXVN