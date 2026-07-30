Ông N. Q. H. gửi câu hỏi đến Bộ Nội vụ về cách trình bày văn bản tại cấp xã sau khi sắp xếp đơn vị hành chính.

Theo phản ánh, xã nơi ông công tác đang sử dụng các mẫu văn bản được hướng dẫn tại Công văn 4168/BNV-CQĐP của Bộ Nội vụ. Tuy nhiên, trong một số mẫu báo cáo, tờ trình không có phần "kính gửi" tại ô số 9a theo quy định về thể thức văn bản hành chính.

Ông H. muốn biết việc sử dụng các mẫu này có đúng quy định hay không và đề nghị Bộ Nội vụ hướng dẫn để các địa phương thực hiện thống nhất.

Bộ Nội vụ cho biết, các mẫu văn bản kèm Công văn 4168 chỉ mang tính minh họa; khi soạn thảo tờ trình, báo cáo, cấp xã vẫn phải thực hiện đúng quy định về thể thức văn bản tại Nghị định 30/2020 của Chính phủ

Trả lời về nội dung này, Bộ Nội vụ cho biết theo Nghị định 30/2020 của Chính phủ, phần "nơi nhận" của văn bản được chia thành hai phần. Phần tại ô số 9a áp dụng với tờ trình, báo cáo của cơ quan, tổ chức cấp dưới gửi cơ quan, tổ chức cấp trên và công văn. Phần này thể hiện nội dung "kính gửi" và tên cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân nhận văn bản.

Phần tại ô số 9b được áp dụng chung cho các loại văn bản, dùng để xác định cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân nhận văn bản và nơi lưu văn bản. Bộ Nội vụ cho biết, Công văn 4168/BNV-CQĐP được ban hành để hướng dẫn một số nội dung phục vụ việc sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính.

Các mẫu văn bản kèm theo công văn này được đưa ra nhằm minh họa và giúp các địa phương thực hiện thống nhất. Các mẫu không có mục đích quy định lại toàn bộ thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản hành chính đã được quy định tại Nghị định 30/2020/NĐ-CP.

Vì vậy, Bộ Nội vụ lưu ý, khi soạn thảo văn bản hành chính, các cơ quan, đơn vị cấp xã vẫn phải thực hiện đầy đủ các quy định về thể thức và kỹ thuật trình bày theo Nghị định 30/2020/ của Chính phủ.

Các mẫu văn bản tại Công văn 4168/BNV-CQĐP có thể được sử dụng để tham khảo, minh họa trong quá trình thực hiện. Tuy nhiên, việc sử dụng các mẫu này không đồng nghĩa với việc được bỏ qua hoặc thay thế những thành phần thể thức bắt buộc theo quy định về công tác văn thư.