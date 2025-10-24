Cộng đồng doanh nghiệp đánh giá cao về môi trường kinh doanh của TPHCM, với tỷ lệ tích cực đạt 52%. Tuy nhiên, doanh nghiệp phản ánh tình hình giải quyết hồ sơ sau sáp nhập địa giới hành chính chưa tốt, với điểm đánh giá “chậm chạp hơn” chiếm tới 41%.

Thông tin trên vừa được Hiệp hội Doanh nghiệp TPHCM (Huba) công bố trong báo cáo "Tình hình doanh nghiệp quý III/2025".

Theo đó, nhiều doanh nghiệp khi nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh, thay đổi thông tin doanh nghiệp hoặc hồ sơ xây dựng than phiền về tình trạng chậm, muộn giao trả hồ sơ trên hệ thống hành chính công. Điều này được các sở giải thích là do phần mềm xử lý hồ sơ và lỗi hệ thống.

Nhiều doanh nghiệp bất động sản bị trễ hẹn khi giải quyết hồ sơ cấp chứng nhận quyền sử dụng đất do khách quan, có vướng mắc về tiền sử dụng đất, tính lệ phí trước bạ cho người mua nhà.

Ngoài ra, công tác bàn giao hồ sơ giữa các cơ quan chưa hoàn thành; nhân sự còn mỏng, nhiều người mới nhận việc nên thao tác chậm. Một số viên chức, người lao động còn tâm lý sợ sai nên ảnh hưởng thời gian giải quyết hồ sơ, dẫn đến hồ sơ trễ hạn.

Tình trạng chậm trễ trả kết quả thủ tục hành chính hầu hết được các sở, ngành giải thích là có nguyên nhân khách quan, cần sự phối hợp của nhiều cơ quan, hoặc phải xác minh thực địa và liên ngành.

Phó Chủ tịch thường trực Hiệp hội Doanh nghiệp TPHCM, ông Nguyễn Phước Hưng tại hội nghị chiều 24/10. Ảnh: Huba

Trước thực trạng trên, Huba kiến nghị các sở, ngành của TPHCM cần nhanh chóng hoàn thiện phần mềm xử lý hồ sơ và hệ thống tổ chức.

“Cần yêu cầu công chức xử lý công việc trong phạm vi thẩm quyền, không đùn đẩy trách nhiệm hay chuyển công việc lên cấp trên khi không cần thiết. Việc tiếp nhận và xử lý hồ sơ cần đảm bảo đúng quy trình, không để chậm trễ ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của người dân, doanh nghiệp”, hiệp hội nêu trong báo cáo.

Trao đổi với VietNamNet bên lề Hội nghị giao ban quý III/2025, diễn ra chiều 24/10, ông Nguyễn Phước Hưng, Phó Chủ tịch thường trực Huba cho biết, các thủ tục liên quan đến giấy phép đang rất chậm. Cấp xã, phường tại TPHCM vẫn còn lúng túng khi giải quyết thủ tục hành chính. Bên cạnh đó, quá trình sử dụng dịch vụ công cũng chưa ổn định. Đây là vấn đề các doanh nghiệp phàn nàn nhiều nhất.

Ông cho rằng, việc xây dựng quy trình liên thông, kết nối dữ liệu đồng bộ để xử lý công việc là rất cần thiết.

Theo ông Hưng, toàn bộ các nội dung báo cáo của Huba sẽ được gửi lên UBND TPHCM vào ngày 28/10 tới đây. Trước đó, UBND thành phố đã yêu cầu Huba chuẩn bị nội dung làm việc với Đoàn công tác của Thủ tướng Chính phủ về tình hình sản xuất kinh doanh, đầu tư công, xuất nhập khẩu, xây dựng hạ tầng, nhà ở xã hội, các chương trình mục tiêu quốc gia và việc thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp.

Cũng theo báo cáo, một số ngành có nhiều triển vọng phục hồi và phát triển. Đơn cử, công nghiệp và xây dựng tăng 8,55%; nông - lâm - thủy sản tăng 3,83%; xuất khẩu điện tử, máy tính, linh kiện và công nghiệp chế biến - chế tạo tăng trên 10%. Trái lại, hoạt động kinh doanh của một số ngành truyền thống, thâm dụng lao động như dệt may, da giày, đồ gỗ và nội thất... bị thu hẹp.

Chợ An Đông (TPHCM) đìu hiu trong những ngày lực lượng chức năng triển khai đợt cao điểm kiểm tra. Ảnh: Nguyễn Huế

Nhìn chung, cộng đồng doanh nghiệp thành phố lo ngại về tỷ giá có chiều hướng tăng cao, từ đó, làm gia tăng nợ phải trả cho các doanh nghiệp, gây khó cho doanh nghiệp nhập khẩu, khiến giá hàng hóa, nguyên vật liệu nhập khẩu tăng khoảng 6% chỉ trong một năm qua.

Ngoài ra, sự thiếu ổn định của thị trường bất động sản kèm theo nghĩa vụ trả nợ trái phiếu nặng nề của khối này cũng góp phần làm cho các chỉ số an toàn trở nên mong manh. Ước tính, tổng giá trị trái phiếu đến hạn trong nửa cuối năm 2025 ước đạt 131.601 tỷ đồng, trong đó, riêng trái phiếu bất động sản chiếm 69.970 tỷ đồng, tương đương 53% tổng khối lượng đáo hạn.

Hầu hết khu vực doanh nghiệp nhỏ và hộ kinh doanh đang chịu áp lực cạnh tranh gay gắt từ thương mại điện tử; sự thay đổi thói quen mua hàng của người tiêu dùng làm cho các sạp chợ và cửa hàng, cửa hiệu truyền thống đóng cửa hàng loạt.

Mặt khác, việc siết chặt hàng gian, hàng giả và quy định hóa đơn bán hàng, kê khai thuế là những thay đổi đột ngột mà người lớn tuổi, người ít hiểu biết về nghiệp vụ kế toán, công nghệ khó thích ứng. Do đó, số doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ tạm ngừng kinh doanh có thời hạn tăng cao, trên 10% so với cùng kỳ năm trước.

“Bình quân một tháng có gần 20.000 doanh nghiệp quyết định rút lui khỏi thị trường. Bên cạnh đó, còn khá nhiều doanh nghiệp không còn hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục giải thể, phá sản và rất nhiều hộ kinh doanh, thương nhân đã trả mặt bằng, đóng cửa chờ xem xét”, báo cáo của Huba đề cập.

Thông tin tại Hội nghị giao ban quý III/2025, đại diện Huba cho biết, sẽ phối hợp với báo Sài Gòn Giải phóng tổ chức Cuộc bình chọn Danh hiệu “Doanh nghiệp Xanh TPHCM” năm 2025, theo chỉ đạo của UBND TPHCM. Đây là hoạt động trọng tâm trong chuỗi sự kiện tôn vinh các giá trị bền vững, đồng hành cùng doanh nghiệp trên hành trình xanh hóa sản xuất - kinh doanh. Với chủ đề: “Doanh nghiệp Xanh – Kiến tạo thành phố Xanh”, cuộc bình chọn được triển khai từ ngày 15/11-12/12, hướng đến toàn thể cộng đồng doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn TPHCM. Lễ tôn vinh và trao danh hiệu Doanh nghiệp Xanh TPHCM năm 2025 dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 12/12/2025.