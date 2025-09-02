Chiều 2/9, trong khuôn khổ các hoạt động chào mừng 80 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Hun Sen đã tới tham quan Triển lãm thành tựu đất nước “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (Đông Anh, Hà Nội). Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính chủ trì lễ đón và trực tiếp dẫn đoàn tham quan.

Sau nghi thức chào đón và chụp ảnh lưu niệm tại phòng Khánh tiết VinPalace, các nhà lãnh đạo cấp cao lần lượt tìm hiểu những khu trưng bày tiêu biểu như đại cảnh Cổng sen “Hành trình Độc lập – Tự do – Hạnh phúc”, khu triển lãm của Quân đội nhân dân Việt Nam tại Sân Nam, không gian “Cờ Đảng soi đường” và trưng bày chuyên đề của Bộ Ngoại giao.

Đáng chú ý, tại khu “Khát vọng bầu trời – Vì tương lai xanh” ở Sảnh Tây, đoàn lãnh đạo đã giao lưu trực tiếp với robot hình người do Công ty Cổ phần VinMotion phát triển. Robot thực hiện các thao tác chào hỏi, vẫy tay và phản ứng theo cử chỉ, mang đến khoảnh khắc giao thoa sinh động giữa con người và trí tuệ nhân tạo.

Đây là nguyên mẫu đầu tiên do đội ngũ kỹ sư Việt Nam chế tạo chỉ sau hơn ba tháng kể từ khi VinMotion được thành lập (1/2025) với vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng. Trong giai đoạn đầu, robot sẽ được ứng dụng tại các nhà máy VinFast, sau đó mở rộng sang các lĩnh vực logistics, y tế, giáo dục và chăm sóc tại gia.

Ngay sau chuyến tham quan, đoàn đại biểu cấp cao đã di chuyển ra sân bay quốc tế Nội Bài trên dàn xe đặc biệt Lạc Hồng 900 LX của VinFast. Đây là mẫu xe vừa được Bộ Ngoại giao tiếp nhận, phục vụ các phái đoàn quốc tế tham dự lễ kỷ niệm trọng đại của dân tộc.

Triển lãm thành tựu Đất nước quy tụ trung bình 100 sự kiện, hoạt động trải nghiệm mỗi ngày. Những điểm nhấn thu hút đông đảo công chúng gồm: bắn pháo hoa tầm cao (28/8, 2/9, 5/9), trình diễn robot, quảng diễn ẩm thực, khinh khí cầu, diều nghệ thuật, trình diễn thủ công của nghệ nhân làng nghề, các chương trình nghệ thuật truyền thống do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng 34 tỉnh, thành phố tổ chức. Ngoài ra, còn có các hội thảo chuyên đề, hoạt động tương tác, tặng quà từ hơn 200 gian trưng bày. Dù lượng khách tăng đột biến, công tác tổ chức vẫn được đánh giá nhịp nhàng, văn minh, an toàn. VEC đã bố trí: 20 tuyến xe buýt kết nối, cùng 2 tuyến xe điện nội khu miễn phí. 925 nhà vệ sinh trong và ngoài trời (có khu riêng cho người khuyết tật). 12 quầy thông tin cùng bản đồ số Digimap, cẩm nang trải nghiệm phát miễn phí.