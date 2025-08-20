Chiến lược gia Bồ Đào Nha nỗ lực mang về một thủ môn mới chất lượng trong kỳ chuyển nhượng hè này.

Tuy nhiên, nguồn tin từ nhà báo Argentina - Gaston Edul thì Amorim không thể thuyết phục các ông chủ ở Old Trafford bỏ ra nhiều tiền rước về người gác đền mới.

Amirom rất muốn có sự phục vụ của Dibu Martinez - Ảnh: F.I

MU đã có liên hệ chuyển nhượng Emiliano Martinez. SunSport từng tiết lộ độc quyền rằng, Amorim là fan hâm mộ cuồng nhiệt nhà vô địch World Cup 2022.

Aston Villa có thể để Martinez ra đi với mức giá khoảng 40 triệu bảng Anh. Thế nhưng, đến nay MU mới chỉ hỏi mượn và lập tức bị từ chối.

Edul chia sẻ trên kênh YouTube 412: "Đội ngũ huấn luyện, đặc biệt là Amorim muốn có Dibu Martinez. Bản thân thủ thành 32 tuổi cũng biết, HLV người Bồ 'kết' anh đến nhường nào.

Tiếc rằng, Amorim không thể thuyết phục ban lãnh đạo việc chi tiền mua một thủ môn đẳng cấp cho MU là điều quan trọng. Họ nói với ông ấy, Andre Onana vẫn ở đây."

Năm ngoái, Dibu Martinez đặt bút ký 5 năm với Aston Villa. Tuy nhiên, anh được cho là sẽ ra đi hè này sau khi vẫy tay chào người hâm mộ trong trận đấu cuối cùng mùa trước.

Ngoài Martinez, MU còn đang để mắt tới Gianluigi Donnarumma (PSG), Verbruggen (Brighton) và Senne Lammens (Antwerp).