Tổng Bí thư Tô Lâm và lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham dự lễ kỷ niệm.

Trước khi tham dự lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đại biểu Quốc hội qua các thời kỳ vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Vòng hoa của đoàn mang dòng chữ “Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại".

Trong tiếng quân nhạc trang nghiêm, lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đại biểu kính cẩn nghiêng mình, tỏ lòng biết ơn vô hạn, thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa hòa bình, độc lập, thống nhất.

Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đại biểu Quốc hội qua các thời kỳ đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đại biểu tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Khu vực Quảng trường Ba Đình và tòa nhà Quốc hội được trang hoàng cờ, hoa rực rỡ

Tiếp đó, đoàn đại biểu đã tới đặt vòng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn.

Trong không khí trang nghiêm, các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước bày tỏ lòng tưởng nhớ những người con ưu tú của dân tộc đã không tiếc máu xương, dũng cảm chiến đấu, hy sinh vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Vòng hoa của đoàn mang dòng chữ: "Đời đời nhớ ơn các Anh hùng liệt sĩ".

Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đại biểu tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ

Sau đó, lãnh đạo, nguyên lãnh đạo và các đại biểu trở về Nhà Quốc hội tham dự lễ kỷ niệm

Ngày 6/1/1946 - ngày Tổng tuyển cử đầu tiên trong lịch sử Việt Nam, không chỉ là một sự kiện chính trị trọng đại, mà còn là khoảnh khắc dân tộc lần đầu tiên khẳng định quyền làm chủ bằng lá phiếu phổ thông.

Trong khói lửa chiến tranh, nhân dân vẫn nô nức đi bỏ phiếu, không chỉ để bầu ra đại biểu, mà còn để khẳng định trước thế giới rằng dân tộc Việt Nam đã tự quyết vận mệnh của mình.

Ngày 6/1/1946 là mốc son đặc biệt, lần đầu tiên trong lịch sử, nhân dân Việt Nam đã thực hiện quyền làm chủ của mình thông qua lá phiếu phổ thông, trực tiếp bầu ra Quốc hội. Thắng lợi của cuộc tổng tuyển cử không chỉ khẳng định bản chất dân chủ, tiến bộ của Nhà nước ta mà còn thể hiện tầm nhìn chiến lược, tư duy cách mạng sáng tạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, đặt nền móng vững chắc cho một mô hình Nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.

Trải qua 80 năm xây dựng và phát triển, Quốc hội Việt Nam luôn đồng hành cùng dân tộc, khẳng định vai trò đặc biệt quan trọng trong những bước ngoặt của lịch sử.

Trong bất cứ hoàn cảnh nào, Quốc hội luôn làm tròn sứ mệnh cao cả, nơi hội tụ trí tuệ, tinh thần đoàn kết, dân chủ với những quyết định, những quyết sách chính xác, kịp thời trên cả ba phương diện lập pháp, giám sát tối cao và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước, đóng góp công sức cùng với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân lập nên những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử để đất nước ta có được cơ đồ tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay.

Các đại biểu tham quan không gian trưng bày về lịch sử hình thành và phát triển Quốc hội Việt Nam 80 năm và không gian trải nghiệm số

Chương trình nghệ thuật chào mừng 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam

Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội