Quốc hội thông qua Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp

Ngày 16/6/2025, tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa 15 đã xem xét thông qua Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp, tạo cơ sở hiến định cho việc đổi mới, cải cách mạnh mẽ tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị; tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp và triển khai vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình, giàu mạnh và phát triển thịnh vượng của dân tộc.

Việc xây dựng Nghị quyết được chuẩn bị kỹ lưỡng, tiến hành thận trọng, đúng quy định, dành nhiều thời gian để tổ chức lấy ý kiến nhân dân. Trong đó, lần đầu tiên triển khai ứng dụng VNeID để lấy ý kiến và tổng hợp ý kiến nhân dân góp ý vào dự thảo Nghị quyết. Hơn 280 triệu lượt ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức, cá nhân về toàn bộ nội dung của dự thảo Nghị quyết với sự đồng thuận rất cao (99,75%).

Quốc hội thông qua việc sửa đổi Hiến pháp vào ngày 16/6/2025. Ảnh: Quốc hội

Các ý kiến góp ý của nhân dân, đại biểu Quốc hội, cơ quan, tổ chức, cá nhân đều được nghiên cứu, tiếp thu, giải trình đầy đủ, thấu đáo.

Nghị quyết đã đạt được tỷ lệ đồng thuận tuyệt đối của 100% đại biểu Quốc hội có mặt biểu quyết thông qua. Kết quả này là minh chứng sinh động, thuyết phục cho chủ trương đúng đắn của Đảng về sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013, đồng thời, thể hiện sự đồng thuận, thống nhất cao giữa “ý Đảng, lòng dân”.

Quốc hội đã thông qua 89 luật, 91 nghị quyết

Năm 2025, với tinh thần khẩn trương và trách nhiệm trước nhân dân, Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tập trung cao độ, tạo nên bước chuyển lịch sử trong công tác lập pháp với những đổi mới mang tính đột phá nhằm đáp ứng yêu cầu thể chế hóa kịp thời nhiều chủ trương lớn của Đảng, cụ thể hóa Hiến pháp, tạo nền tảng pháp lý cho việc triển khai các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của đất nước, chuyển từ tư duy “làm luật để quản lý” sang “lập pháp kiến tạo phát triển”.

Công tác lập pháp còn ghi dấu ấn đậm nét về số lượng các luật, nghị quyết được thông qua tại 3 Kỳ họp. Quốc hội đã thông qua 89 luật, 91 nghị quyết, chiếm hơn 40% tổng số luật, nghị quyết được Quốc hội thông qua trong cả nhiệm kỳ khóa 15. Trong đó, có nhiều luật, nghị quyết mang ý nghĩa lịch sử, với nhiều nội dung quan trọng, gắn với yêu cầu đổi mới đất nước.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đại biểu Quốc hội dự kỳ họp thứ 10. Ảnh: Quốc hội

Đặc biệt, năm 2025, đánh dấu lần đầu tiên Ủy ban Thường vụ Quốc hội chủ trì tổ chức thành công Diễn đàn xây dựng pháp luật với chủ đề “Hoàn thiện thể chế, pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới”.

Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng cả về chính trị, pháp lý và thực tiễn; khẳng định tinh thần đổi mới tư duy lập pháp và yêu cầu “công tác lập pháp phải đi trước, mở đường cho phát triển”.

Lần đầu tiên, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức thành công Diễn đàn về hoạt động giám sát của Quốc hội

Trong năm 2025, Quốc hội thông qua Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND (sửa đổi). Luật này có hiệu lực từ ngày 1/3/2026 đã tạo lập nền tảng pháp lý để Quốc hội trong các nhiệm kỳ tới tăng cường hiệu lực, hiệu quả giám sát, bảo đảm tính liên thông giữa giám sát - kiến nghị - theo dõi - đôn đốc thực hiện.

Diễn đàn về hoạt động giám sát của Quốc hội. Ảnh: Quốc hội

Mặt khác, lần đầu tiên Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức thành công Diễn đàn về hoạt động giám sát của Quốc hội với chủ đề “Giám sát của Quốc hội để kiến tạo phát triển”; qua đó, khẳng định quyết tâm đổi mới nội dung, phương thức, quy trình hoạt động giám sát, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát theo hướng giám sát gắn với kiến nghị chính sách, hiệu quả thực thi, trách nhiệm giải trình, tháo gỡ điểm nghẽn, tạo động lực phát triển.

Kỳ họp thứ 10, Quốc hội đã “lập kỷ lục” về công tác xây dựng pháp luật

Trước yêu cầu đổi mới và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, trong năm 2025 Quốc hội đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách quan trọng nhằm kịp thời xử lý những khó khăn, vướng mắc, tháo gỡ “điểm nghẽn”, khơi thông nguồn lực, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, phát triển kết cấu hạ tầng chiến lược, khoa học - công nghệ, công nghệ số, trí tuệ nhân tạo, tạo động lực tăng trưởng mới, hỗ trợ người dân và doanh nghiệp.

Quốc hội đã xem xét, ban hành nhiều cơ chế, chính sách đặc thù cho các dự án đầu tư quan trọng, có ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển của đất nước, như: phát triển năng lượng quốc gia giai đoạn 2026-2030, phát triển mạng lưới đường sắt đô thị; một số cơ chế, chính sách đặc biệt đầu tư xây dựng Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận; chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình; thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù để thực hiện các dự án lớn, quan trọng trên địa bàn Thủ đô Hà Nội; thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc biệt tạo đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; thành lập Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam…

Ảnh: Quốc hội

Đặc biệt, tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư một số Chương trình Mục tiêu quốc gia quan trọng, có tầm nhìn chiến lược, ý nghĩa chính trị, kinh tế - xã hội, nhân văn sâu sắc. Lần đầu tiên Quốc hội thông qua 2 Chương trình mục tiêu quốc gia mới về hiện đại hóa giáo dục - đào tạo và chăm sóc sức khỏe.

Cuộc gặp mặt của Tổng Bí thư Tô Lâm với khoảng 2.000 đại biểu Quốc hội các khóa

Năm 2025, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan đã tổ chức thành công nhiều hoạt động ý nghĩa hướng tới kỷ niệm 80 năm Quốc hội Việt Nam. Đặc biệt, ngày 27/8/2025, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tổ chức thành công cuộc gặp mặt của Tổng Bí thư Tô Lâm với gần 2000 đại biểu Quốc hội từ khóa 1 đến khóa 15 tại Thủ đô Hà Nội.

Đây là sự kiện có ý nghĩa chính trị quan trọng, khẳng định sự quan tâm sâu sắc của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, trực tiếp là Tổng Bí thư Tô Lâm, ghi nhận và tri ân đối với công lao của các thế hệ đại biểu Quốc hội qua các thời kỳ.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham quan gian trưng bày triển lãm ảnh chuyên đề “Quốc hội Việt Nam - 80 năm kế thừa và phát triển”. Ảnh: Phạm Thắng

Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tổ chức thành công nhiều hoạt động hướng tới Kỷ niệm 80 năm hình thành và phát triển của Quốc hội Việt Nam.

Thông qua Luật Tổ chức chính quyền địa phương (sửa đổi) và 37 văn bản quy phạm pháp luật để sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị

Năm 2025, Quốc hội đã thông qua 38 luật (trong đó có Luật Tổ chức chính quyền địa phương (sửa đổi) và 37 văn bản quy phạm pháp luật có liên quan tới sắp xếp tổ chức bộ máy) để thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua 34 nghị quyết về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của 34 tỉnh, thành phố và sắp xếp tinh gọn bộ máy. Đây là những nội dung đặc biệt quan trọng, có tính chất lịch sử đối với sự phát triển của đất nước, được nhân dân quan tâm, ủng hộ và đồng tình rất cao.

Ảnh: Nguyễn Huế

Trên cơ sở các luật, nghị quyết được thông qua, cuộc cách mạng về sắp xếp tổ chức bộ máy, xây dựng chính quyền địa phương hai cấp lần đầu tiên được triển khai, thực hiện một cách toàn diện, đồng bộ trong toàn hệ thống chính trị, từ Trung ương đến cơ sở, theo hướng tinh, gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả.

Sau sắp xếp, số lượng các cơ quan của Quốc hội giảm từ 13 xuống còn 8 cơ quan, tổ chức bộ máy được tinh gọn hơn, chức năng, nhiệm vụ được phân định rõ ràng, qua đó nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động.

Đảng bộ Quốc hội đã tổ chức thành công Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Ngày 24/1/2025, Bộ Chính trị đã ban hành Quyết định 236-QĐ/TW về kết thúc hoạt động của Đảng đoàn Quốc hội và Quyết định số 244-QĐ/TW về thành lập Đảng bộ Quốc hội, là dấu mốc quan trọng sắp xếp lại tổ chức đảng trong cơ quan Quốc hội, nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng, đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện, thống nhất, hiệu quả hoạt động Quốc hội trong giai đoạn mới.

Đại hội đại biểu Đảng bộ Quốc hội lần thứ 1, nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: Quốc hội

Ngày 25/9/2025, Đảng bộ Quốc hội đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ Quốc hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, với chủ đề “Xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện; Lãnh đạo Quốc hội đổi mới mạnh mẽ, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, vững bước tiến vào kỷ nguyên phát triển thịnh vượng, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc của dân tộc”.

Đại hội là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới của Đảng bộ Quốc hội, góp phần xây dựng Quốc hội hoạt động ngày càng hiệu lực, hiệu quả, thực hiện tốt vai trò cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Việt Nam.

Hoạt động đối ngoại Nghị viện được đẩy mạnh, toàn diện, đồng bộ, chủ động, hiệu quả

Năm 2025, hoạt động đối ngoại của Quốc hội được triển khai toàn diện - đồng bộ - chủ động - hiệu quả, tạo dấu ấn đậm nét trong tiến trình phát triển ngoại giao nghị viện của Việt Nam; qua đó, đóng góp quan trọng vào thành tựu đối ngoại chung của Đảng và Nhà nước.

Chủ tịch Quốc hội đã tiếp và hội đàm với 15 đoàn cấp Chủ tịch Quốc hội các nước; tham dự Đại hội đồng lần thứ 150 của Liên minh Nghị viện thế giới (IPU-150) tại Uzbekistan, thăm chính thức Uzbekistan và Armenia; tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Chủ tịch Quốc hội thế giới lần thứ 6 tại Thụy Sĩ, thăm chính thức Senegal và Maroc; là Trưởng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Đại hội đồng liên Nghị viện các quốc gia Đông Nam Á lần thứ 46 (AIPA-46) tại Malaysia.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự phiên họp Đại hội đồng lần thứ 150 của Liên minh Nghị viện thế giới (IPU-150) tại Tashkent, Uzbekistan. Ảnh: TTXVN

Về đối ngoại song phương, Quốc hội tiếp tục đưa hợp tác nghị viện đi vào chiều sâu, thực chất, lấy trọng tâm là củng cố quan hệ với các nước láng giềng; làm sâu sắc và nâng tầm quan hệ với các đối tác chiến lược, đối tác toàn diện; đồng thời mở rộng kết nối với các nước bạn bè truyền thống.

Về đối ngoại đa phương, với tinh thần “chủ động, tích cực và hội nhập quốc tế sâu rộng”, Quốc hội Việt Nam khẳng định vai trò thành viên chủ động, trách nhiệm và có ảnh hưởng tại các cơ chế liên nghị viện như IPU, AIPA, APF…

Quốc hội là một đơn vị dẫn đầu, tiên phong thực hiện phong trào “Bình dân học vụ số”

Năm 2025, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 193/2025/QH15 thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc biệt tạo đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia và Luật Khoa học, Công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội đã tổ chức nhiều hội nghị chuyên đề quan trọng về ứng dụng trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số phục vụ các hoạt động của Quốc hội nhằm thống nhất nhận thức và hành động trong chuyển đổi số tại Quốc hội; qua đó, khẳng định sự quan tâm chỉ đạo sát sao, quyết liệt của Đảng ủy Quốc hội.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đại biểu thực hiện nghi thức khai trương nền tảng trực tuyến Bình dân học vụ số - Quốc hội số. Ảnh: Quốc hội

Đặc biệt, Quốc hội đã tiên phong, đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo trong xây dựng pháp luật, tạo thành công bước đầu về chuyển đổi số trong hoạt động nghị viện.

Các cơ quan của Quốc hội đã chuẩn hóa hơn 300 quy trình nghiệp vụ truyền thống thành 25 quy trình nghiệp vụ trên môi trường số; từng bước hoàn thiện các quy chế, quy định sử dụng nền tảng số.

Ngày 13/9/2025, Đảng ủy Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Hội nghị chuyên đề “Bình dân học vụ số – Quốc hội số: Khung kiến thức, kỹ năng số cho Quốc hội hiện đại”. Tại hội nghị, Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã thực hiện nghi thức bấm nút khai trương nền tảng “Bình dân học vụ số - Quốc hội số”.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức thành công Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ 1

Đây là lần đầu tiên, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ 1 vào ngày 29/11/2025 tại Nhà Quốc hội.

Đại hội tổng kết, đánh giá kết quả tổ chức, thực hiện phong trào thi đua yêu nước, công tác khen thưởng giai đoạn 2020 - 2025 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2025 - 2030; tiến hành biểu dương, tôn vinh các tập thể, cá nhân, gương điển hình tiên tiến, tiêu biểu trong 5 năm qua.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các đại biểu dự Đại hội vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Quốc hội

Đại hội có ý nghĩa quan trọng, khẳng định phong trào thi đua yêu nước đã trở thành động lực, sức mạnh tinh thần để cán bộ, đảng viên các cơ quan của Quốc hội nỗ lực phấn đấu, phát huy tinh thần đổi mới, chủ động, sáng tạo hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2025 - 2030 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.