Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith chúc mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào tin tưởng với năng lực và kinh nghiệm phong phú, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ cùng lãnh đạo của Đảng, Nhà nước Việt Nam tiếp tục lãnh đạo đất nước và nhân dân Việt Nam giành được những thành tựu mới to lớn và quan trọng hơn nữa.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith. Ảnh: TTXVN

Ông Thongloun Sisoulith sẵn sàng cùng kề vai sát cánh với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp tục vun đắp và tăng cường mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược giữa hai Đảng, hai nước và nhân dân hai nước ngày càng phát triển, hiệu quả...

Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chúc mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, khẳng định quan hệ hai nước là Cộng đồng chia sẻ tương lai có ý nghĩa chiến lược. Dưới sự định hướng của lãnh đạo hai Đảng, hai nước, quan hệ Trung - Việt đã có bước phát triển vượt bậc. Hợp tác chiến lược toàn diện đạt nhiều thành quả phong phú, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: Phạm Hải

Lãnh đạo Trung Quốc cho biết từ đầu năm đến nay, hai bên đã duy trì trao đổi chiến lược cấp cao và thúc đẩy hợp tác nhiều lĩnh vực, qua đó thể hiện tình cảm thắm thiết “đồng chí, anh em”.

Ông Tập Cận Bình nhấn mạnh việc tăng cường đoàn kết và hợp tác là phù hợp với lợi ích chung của hai Đảng, hai nước trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực diễn biến nhanh chóng, phức tạp hiện nay.

Lãnh đạo Trung Quốc coi trọng cao độ sự phát triển của quan hệ hai nước, sẵn sàng cùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp tục duy trì trao đổi chiến lược, định hướng xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Trung - Việt tiến lên phía trước, không ngừng làm lớn mạnh sự nghiệp xã hội chủ nghĩa của mỗi nước.

Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni và Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen chúc mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Các lãnh đạo Campuchia bày tỏ vui mừng trước mối quan hệ lâu đời giữa hai nước được xây dựng trên nền tảng đoàn kết, tin cậy, hiểu biết lẫn nhau và hợp tác toàn diện, bền vững; tin tưởng rằng dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, quan hệ hai nước sẽ tiếp tục được củng cố và nâng lên tầm cao mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni. Ảnh: Phạm Hải

Các lãnh đạo Campuchia khẳng định cam kết tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhằm tăng cường quan hệ song phương và đa phương, vì lợi ích của nhân dân hai nước cũng như mục tiêu hòa bình, ổn định và thịnh vượng của khu vực và thế giới.

Tổng thống Nga Vladimir Putin chúc mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Tổng thống đánh giá quyết định của Quốc hội một lần nữa chứng tỏ uy tín chính trị cao nhất của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, sự ủng hộ rộng rãi nhất đối với đường lối phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam và bảo vệ quyền lợi của đất nước trên trường quốc tế.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: RIA Novosti

Tổng thống Putin tin tưởng rằng việc Tổng Bí thư Tô Lâm giữ cương vị Chủ tịch nước sẽ tạo điều kiện tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện giữa Nga và Việt Nam. Tổng thống vui mừng được tiếp tục đối thoại xây dựng và phối hợp chặt chẽ với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về các chủ đề quan trọng của hợp tác song phương, hợp tác khu vực và quốc tế.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi gửi thông điệp chúc mừng đến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Thủ tướng Narendra Modi tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, tình hữu nghị giữa hai nước sẽ tiếp tục phát triển ngày càng mạnh mẽ. Thủ tướng mong muốn được hợp tác chặt chẽ để làm sâu sắc hơn Quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện giữa hai nước.

Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone chúc mừng Thủ tướng Lê Minh Hưng; khẳng định sẵn sàng hợp tác với Thủ tướng Lê Minh Hưng để thúc đẩy và phát huy mối quan hệ giữa hai nước, nhất là triển khai thực chất, hiệu quả kết quả cuộc gặp hai Bộ Chính trị cũng như kết quả kỳ họp lần thứ 48 Ủy ban liên Chính phủ Lào - Việt Nam.

Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường chúc mừng Thủ tướng Lê Minh Hưng; khẳng định Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng hữu nghị, đồng thời là đối tác hợp tác quan trọng với nhiều lợi ích chiến lược chung. Và dưới sự dẫn dắt của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước, quan hệ hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai bên ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước.

Thủ tướng Lý Cường bày tỏ sẵn sàng cùng Thủ tướng Lê Minh Hưng thực hiện các nhận thức chung quan trọng của lãnh đạo cao nhất hai Đảng, hai nước, đẩy nhanh xây dựng cục diện hợp tác cùng thắng, cùng có lợi, qua đó đóng góp tích cực cho quan hệ Trung Quốc - Việt Nam.

Thủ tướng Campuchia Hun Manet chúc mừng Thủ tướng Lê Minh Hưng; tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo năng động và tầm nhìn của Thủ tướng Lê Minh Hưng, dưới sự dẫn dắt của Đảng Cộng sản Việt Nam, Việt Nam sẽ tiếp tục đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, không ngừng nâng cao vai trò và vị thế.

Thủ tướng Hun Manet đánh giá cao mối quan hệ bền chặt, hữu nghị lâu đời giữa hai nước, được xây dựng trên tinh thần láng giềng tốt đẹp, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài. Ông mong sớm được gặp Thủ tướng Lê Minh Hưng để trao đổi về các biện pháp thúc đẩy hợp tác cũng như tăng cường phối hợp trong khuôn khổ ASEAN và các cơ chế đa phương khác.

Trong thông điệp chúc mừng, Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lazo Hernandez chúc mừng Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhân dịp tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch Quốc hội, tin tưởng hai bên sẽ tăng cường mối quan hệ lâu đời giữa hai Quốc hội.